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企鵝妹宣布「二度台灣環島」！直播抖內全捐給花蓮：盡我最大努力

▲南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）去年4月來台灣進行徒步環島，最終花費42天完成創舉。（圖/企鵝妹IG）
▲南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）去年4月來台灣進行徒步環島，最終花費42天完成創舉。（圖/企鵝妹IG）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）去年4月來台灣進行徒步環島，最終花費42天完成創舉，沿路上都有許多民眾給予她加油打氣，每天直播的她也收到不少抖內，引起話題。然而時隔1年多，企鵝妹又在日前宣布，將從今（18）日再次展開台灣環島行程，而這次將騎乘腳踏車來環島，並且會將所有抖內所得都捐出來幫助日前遇到強震的花蓮。

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企鵝妹日前在IG上發文表示「從明天開始我會在台灣做慈善公益的自行車環島 ! 我不是很擅長騎車，但我會盡我最大努力」，企鵝妹表示，這次自己仍然會一路開實況直播來分享環島進度，並且會將沿途收到的抖內都捐給遇到強震、重災的花蓮，坦言自己非常期待可以探索東台灣之美。

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▲企鵝妹宣布從今（18）日起要騎腳踏車執行台灣環島計畫，並且將抖內所得都捐給花蓮賑災。（圖/企鵝妹IG）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「企鵝妹真的好善良！加油」、「支持企鵝妹，非常的感人」、「謝謝企鵝妹為了花蓮賑災盡一份努力」、「哇！沒想到企鵝妹又要來台灣環島了，預祝一切平安順利」、「非常厲害的決定，騎腳踏車環島還是很累的，加油哦！」

事實上，說到企鵝妹過去在台灣徒步環島的那些日子，一路上也遇到不少狀況，除了被一些狂熱的粉絲尾隨以外，還被陌生男子糾纏騷擾，一度還鬧上警局，但沿途也有許多熱心的民眾，不斷給予企鵝妹補給品，也讓企鵝妹感受到台灣人的熱情，雖然家人非常反對企鵝妹的作為，認為一個女生這樣太危險，但企鵝妹仍然堅持走下去，最終用42天完成徒步環島的創舉，讓不少粉絲都非常敬佩。

▲南韓實況主企鵝妹今（19）日展開許多粉絲期待的「番外篇」行程！（圖／Twitch@Jinnytty）
▲南韓實況主企鵝妹去年花費42天的時間，完成台灣徒步環島的創舉。（圖／Twitch@Jinnytty）

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