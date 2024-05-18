涉幫詐騙集團藏300萬！橋頭地院法官石育恩遭約談 諭令80萬交保
律師團擔任詐團軍師風波越演越烈，橋頭地院法官石育恩被查出涉案，於17日遭檢調約談，檢方複訊後，依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌，諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保，主嫌鄭鴻威的胞姊鄭彧歆請回。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，律師鄭鴻威自2023年起，擔任詐團辯護團軍師，涉嫌取得車手供詞、以及檢警偵辦進度，並協助洩漏偵查秘密的律師。檢調偵辦期間，鄭鴻威會透過擔任法官的大學同學石育恩，分送律師報酬費，石育恩疑為避免轉帳留下紀錄，將錢交給協助洩密給詐團的律師黃耕鴻，直到黃耕鴻於今年3月間遭聲押獲准，黃的女友向石示警。
石育恩為此寫了職務報告，向橋頭地院自清，稱該筆金錢是幫鄭鴻威轉交變護費用給其他律師，但鄭鴻威遭起訴後，卻在公開法庭上表示，因想在高雄買房，所以將一筆300萬預付款放在石育恩辦公室，2人的說詞出現矛盾。
橋頭地院經內部調查後，將石育恩移送法官評鑑委員會，而鄭鴻威的姊姊鄭彧歆，因在案件偵辦期間打辦進度，且多次與相關當事人聯繫，還與石育恩私下會面，17日也遭檢調約談到案說明。檢方漏夜複訊後，諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。