參戰《歌手2024》？王力宏被爆已經簽約 本人回應讓人心臟病發
大陸歌唱實境節目《歌手2024》昨（17）日播出第二集，成績墊底的楊丞琳、二手玫瑰遭末位淘汰，觀眾隨之關注補位歌手名單，先前因為感情醜聞沉寂又復出的王力宏，傳出受邀參戰，本人被問及此事則是打太極，讓網友相當心急。
記者楊穎軒／綜合報導
微博瘋傳《歌手2024》製作單位和王力宏商討錄影事宜，甚至已經簽訂合約，王力宏昨天發文慶祝48歲生日，有網友留言問他會不會上《歌手》，王力宏親自回覆：「謝謝你的問題，這個節目很棒，正在直播，你們在看嗎？但如果想聽哥的Live，歡迎後天來石家莊，哈！」
王力宏的回應曖昧不明，喊話想看他現場演出的人，19日來河北的拼盤商演，大批網友懸著一顆心，懇求偶像參戰《歌手2024》，「求求你去啊！總是跑音樂節也不符合你身分」、「這難道是不去的意思嗎...」、「支持王力宏去歌手」、「後幾期上一下，震震內娛」，有人認為王力宏沒有迴避或正面否認，仍有機率登台。
此外，除了王力宏，杜德偉也被點名將會補位《歌手2024》選手名單，而62歲杜德偉今天晚上在台北小巨蛋開唱，是否祕密準備月底或6月的《歌手》表演，外界都在關注。
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