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選Bronny不等同「打包」詹皇！湖人決定出手　洛時：將用55號籤選

▲根據美媒報導，選秀到Bronny的球隊並非意味著可以得到詹皇，兩件事並非綁定的，Bronny他的未來發展才是重要的。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒報導，選秀到Bronny的球隊並非意味著可以得到詹皇，兩件事並非綁定的，Bronny他的未來發展才是重要的。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在今年季中開始，關於Bronny James的選秀報導就沒停過，雖然他並不是現象級球員，但外界不少人認為選中他將「打包」LeBron James，對此有所期待。不過根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，選下Bronny的球隊並非意味著可以得到詹皇，這兩件事並非綁定的。不過這似乎不會改變湖人想要選擇Bronny的決心，根據《洛杉磯時報》報導，如果到那時候還有機會，他們會用次輪第55順位選他

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▲詹皇和兒子布朗尼（Bronny James）是否同隊打球成話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇和兒子布朗尼（Bronny James）是否同隊打球成話題。（圖／美聯社／達志影像）
選中Bronny並非等同打包詹皇　前者未來發展才是首選

「這不會令我驚訝，在接下來的幾周時間裡，如果有球隊聯繫Rich Paul或者LeBron本人說，『嘿，假如我們選中Bronny，你會來嗎？』目前這個答案是『不』。這並不是確定的事。」Charania在電視節目上如此說道。

過去James不斷宣傳「父子打球」的夢想，不過隨著選秀鄰近，他和其團隊不再提起這件事，改口表示「Bronny的未來發展才是首選」，而兩人是否在聯盟中的同一隊效力並非是最重要的。

湖人決意用次輪第55順位選Bronny　雙方已有面試

Charania表示，若湖人選擇Bronny是因為他們覺得Bronny很適合他們。湖人在選帥過程中看重的一個因素就是球員發展能力，聘用一個在未來4-6年都能幫助你的教練。因為詹皇大概還會再打兩個NBA賽季，所以就算湖人重新簽回詹皇，他們也要為沒有詹皇的未來做好準備。所以該名球員的發展潛力將是其中重要的考慮因素。 」

《洛杉磯時報》今日也爆料湖人隊已經和Bronny完成了面試，這場面試是在芝加哥進行的，「如果Bronny在55順位之前沒有被選走，那麼湖人隊將會用55號籤選中他。」

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