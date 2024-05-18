選Bronny不等同「打包」詹皇！湖人決定出手　洛時：將用55號籤選

我是廣告 請繼續往下閱讀
「這不會令我驚訝，在接下來的幾周時間裡，如果有球隊聯繫Rich Paul或者LeBron本人說，『嘿，假如我們選中Bronny，你會來嗎？』目前這個答案是『不』。這並不是確定的事。」Charania在電視節目上如此說道。
過去James不斷宣傳「父子打球」的夢想，不過隨著選秀鄰近，他和其團隊不再提起這件事，改口表示「Bronny的未來發展才是首選」，而兩人是否在聯盟中的同一隊效力並非是最重要的。
湖人決意用次輪第55順位選Bronny 雙方已有面試
Charania表示，若湖人選擇Bronny是因為他們覺得Bronny很適合他們。湖人在選帥過程中看重的一個因素就是球員發展能力，聘用一個在未來4-6年都能幫助你的教練。因為詹皇大概還會再打兩個NBA賽季，所以就算湖人重新簽回詹皇，他們也要為沒有詹皇的未來做好準備。所以該名球員的發展潛力將是其中重要的考慮因素。 」
《洛杉磯時報》今日也爆料湖人隊已經和Bronny完成了面試，這場面試是在芝加哥進行的，「如果Bronny在55順位之前沒有被選走，那麼湖人隊將會用55號籤選中他。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁