大谷翔平棒球成就太傑出！洛杉磯市訂5月17日為「大谷翔平日」

我是廣告 請繼續往下閱讀
5月17日被洛杉磯訂為「大谷翔平日」
大谷翔平在洛杉磯天使隊效力了6年後，於去年12月與道奇隊簽訂了創紀錄的10年7億美元的巨大合約。當地市議會為了表彰了大谷的運動成就，以亞裔美國人和太平洋島民的傳統月5月以及大谷翔平的背號17號結合，定5月17日為「大谷翔平日」。今天也邀請他本人、道奇隊主教練Dave Roberts和球隊管理層的成員出席了這場儀式。
大谷翔平今天打扮得相當正式，身著藍西裝、白襯衫出席，他致詞時表示：「非常感謝洛杉磯市議會，很感激選擇表揚我，我還要感謝道奇隊和所有球迷。」而Dave Roberts則認為大谷翔平獲此殊榮實至名歸，他在短時間內就展現自己對這座城市的影響力。
球隊總裁兼首席執行官Stan Kasten表示：「自從去年12月成為道奇隊大家庭的一員以來，翔平滿足了我們所希望的一切，甚至更多。我們感謝他在球場上取得的成就、他給球隊帶來的溫暖以及他在各方面的品格，我們祝賀他獲得這一當之無愧的榮譽。」
大谷翔平超暖 為罕病童帶來夢想
大谷翔平不只是持續在場上打出「2K般的數據」，實際上也盡到了公眾人物該有的社會責任和形象，在昨天古根漢棒球管理公司贊助下舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日裡，大谷翔平特地為一名13歲病童Albert帶來好消息，當他出現並告知後者將要為球隊開球時，男童一臉不可置信，對見到偶像相當開心。
當大谷翔平問Albert是否會感到緊張時，後者張大嘴巴，似乎還在消化這夢幻的事實。大谷翔平表示：「準備好了嗎？你要投第一球喔。」暖心的舉動讓Albert不知如何回應，之後也直言：「我那時大概30秒無法呼吸吧！」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁