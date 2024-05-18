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表決慘敗！論述與民意也沒贏　游盈隆：民進黨再不反省未來會更糟

▲藍綠白三黨昨立法院爆發肢體衝突，從早打到晚。（圖／記者吳翊緁攝）
▲藍綠白三黨昨立法院爆發肢體衝突，從早打到晚。（圖／記者吳翊緁攝）

記者何哲欣／台北報導

民進黨不滿國民黨要強行通過國會改革相關法案，兩黨昨爆發嚴重肢體衝突，台灣民意基金會董事長游盈隆說，這場衝突是立法院版的徐蚌會戰嗎？朝野立委打架，規模雖還不到民進黨團總召柯建銘預告的「史上最大衝突」，但已足夠被CNN報導。台灣民主如果以這種畫面呈現世人眼前，無疑是很丟臉的事。

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游盈隆說，三黨立委被甲級動員，鬥得很起勁，過程卻很醜陋。因為衝突不斷，多位立委受傷送醫，再加上在野黨運用多數的優勢，以「停止討論」避免執政黨的「冗長發言」，在無法充分討論下，立法品質必然粗糙不堪，遑論深思熟慮的審議式民主。

游盈隆說，這次院會說是要表決「國會改革相關法案」，但仔細看三黨所提法案內容，基本上與立法院職權行使或立委擴權有關，美其名為「國會改革」，是言過其實，是典型選舉文宣手法，不無公然欺騙社會的嫌疑。如果國民黨主導的所謂「國會改革五法」通過，未來很可能面臨被新總統退回覆議，正是一波未平，一波又起，政局將無寧日。

游盈隆也說，民進黨表決一路輸到底，和過去八年輕鬆舒適的日子截然不同。民進黨51席立委被徹底羞辱和殲滅，心情如何可想而知。更糟糕的是，這只是開始，未來有的是苦日子。但這是黨的選擇，黨選擇一條最崎嶇、最艱困的道路，要怪誰呢？

游盈隆說，如果說只是表決輸，但贏了論述和民意，那還有話說。但眼前的事實是，表決確定是輸了，論述與民意也沒有贏。未來還可能更糟，如果黨領導核心沒有深切的檢討與反省。

游盈隆說，民進黨八年完全執政，淪為國會的少數，換來這樣的結局，對即將就職的準總統賴清德及其執政團隊而言，無異是一記當頭棒喝，未來肯定有無數嚴峻的挑戰與考驗。對即將卸任的總統蔡英文而言，更是臉上無光，因為那再一次狠狠的提醒，她的八年完全執政並不光輝燦爛，並沒深得民心。

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