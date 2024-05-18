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太陽總管稱「不拆三巨頭」！透露補強目標　Budenholzer感到興奮

▲太陽決定不該「三巨頭」，新任主帥Mike Budenholzer上任後，直言太陽是冠軍球隊」，對能執教他們感到十分興奮。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽決定不該「三巨頭」，新任主帥Mike Budenholzer上任後，直言太陽是冠軍球隊」，對能執教他們感到十分興奮。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA鳳凰城太陽隊本賽季組成以Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal為首的三巨頭陣容，但在季後賽首輪就慘遭到明尼蘇達灰狼橫掃淘汰，隨著太陽被淘汰原主帥Frank Vogel也因此丟了工作，今（18）日太陽為新任主帥Mike Budenholzer舉行加盟記者會，在記者會上太陽總管James Jones談到，「不會因為本季的失利，就將陣中三巨頭給拆掉」，此外新任主帥Mike Budenholzer也在記者會上喊話，「我認為太陽是支冠軍球隊，能執教他們感到十分興奮。」

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▲今（18）日太陽為新任主帥Mike Budenholzer舉行加盟記者會，太陽總管James Jones親自頒給他球衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（18）日太陽為新任主帥Mike Budenholzer舉行加盟記者會，太陽總管James Jones親自頒給他球衣。（圖／美聯社／達志影像）
太陽獻上5年大約！請冠軍教頭Mike Budenholzer執教

根據美媒《ESPN》透露，前公鹿冠軍教頭Mike Budenholzer確定以5年總額至少5000萬美元的合約來執教太陽，Mike Budenholzer也成為近3年來，第3位執教太陽的主帥，前兩位分別為Monty Williams與Frank Vogel。

Mike Budenholzer來自亞利桑納州，且爸爸曾是該州備受尊敬的高中教練，因此球團認為Mike Budenholzer十分了解當地文化，他會為太陽帶來一座冠軍，他知道這座城市缺乏了什麼，這是太陽選擇他的其中一個原因。

若論執教功力來看，Mike Budenholzer生涯共2度拿下年度最佳教練（分別為2015年與2019年），更曾在2021年帶領密爾瓦基公鹿拿下隊史第2座冠軍。

對於執教擁有三巨頭的太陽，Mike Budenholzer在記者會上表達興奮之情，「這很難以置信，太陽就是一支爭冠球隊，我很清楚球隊的目標，我希望球隊在未來能成為一支無私，且更具有團隊意識的球隊。」

太陽總管James Jones透露三巨頭不會解體

今（18）日在新任主帥的加盟記者會上，太陽總管James Jones也談到休賽季的補強計畫並透露：「球團明年仍然以拿下冠軍為目標，休賽期球隊只會繼續補強，沒有任何因素會讓我們考慮拆掉三巨頭，他們在下賽季仍會在球隊中。」

而對於休賽期太陽將如何組出補強，總管James Jones則透露，「我們會特別專注在尋找擁有投籃能力的選手，當然還是會與新任主帥討論後再作出補強，明年球隊的計畫仍是以拿下冠軍為目標。」

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