太陽總管稱「不拆三巨頭」！透露補強目標　Budenholzer感到興奮

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根據美媒《ESPN》透露，前公鹿冠軍教頭Mike Budenholzer確定以5年總額至少5000萬美元的合約來執教太陽，Mike Budenholzer也成為近3年來，第3位執教太陽的主帥，前兩位分別為Monty Williams與Frank Vogel。
Mike Budenholzer來自亞利桑納州，且爸爸曾是該州備受尊敬的高中教練，因此球團認為Mike Budenholzer十分了解當地文化，他會為太陽帶來一座冠軍，他知道這座城市缺乏了什麼，這是太陽選擇他的其中一個原因。
若論執教功力來看，Mike Budenholzer生涯共2度拿下年度最佳教練（分別為2015年與2019年），更曾在2021年帶領密爾瓦基公鹿拿下隊史第2座冠軍。
對於執教擁有三巨頭的太陽，Mike Budenholzer在記者會上表達興奮之情，「這很難以置信，太陽就是一支爭冠球隊，我很清楚球隊的目標，我希望球隊在未來能成為一支無私，且更具有團隊意識的球隊。」
太陽總管James Jones透露三巨頭不會解體
今（18）日在新任主帥的加盟記者會上，太陽總管James Jones也談到休賽季的補強計畫並透露：「球團明年仍然以拿下冠軍為目標，休賽期球隊只會繼續補強，沒有任何因素會讓我們考慮拆掉三巨頭，他們在下賽季仍會在球隊中。」
而對於休賽期太陽將如何組出補強，總管James Jones則透露，「我們會特別專注在尋找擁有投籃能力的選手，當然還是會與新任主帥討論後再作出補強，明年球隊的計畫仍是以拿下冠軍為目標。」
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