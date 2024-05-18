國中會考登場！考試勿帶手機　「國家級警報響」也算違規

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於考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。
於考試期間，非應試用品（含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品），隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分；若是放置於試場前後方但發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。以上均屬歷年違規事項大宗，請考生特別注意。
由於近日地震不斷，教育局提醒考生，若遇地震考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。特別呼籲考生，勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並完全關機。
教育部特別呼籲，5月18、19日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。
全國試務會再次提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門並避開周遭活動路線，以免交通壅塞延誤抵達時間。113年國中教育會考相關資訊，請上國中教育會考網站查詢。
此外，有關國中教育會考試場規則，全國試務會特別澄清與提醒，依據113年國中教育會考試場規則，考試結束「鐘聲響起」時，考生不論答畢與否，應立即停止作答，請考生務必留意