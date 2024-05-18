名家論壇》韋安／可惜！趙少康？

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台灣如果想要續用核電，一是既有核電廠機組延役；二是要增加機組，也根本不是問題。趙說，「台電早就把地圍起來了，不需要另外去找地蓋新核電廠」。
此外，趙還說，核電廠附近的居民也並不會反對。這次大選，他跑到屏東去，接觸到核三廠附近的村里長，他們聯合起來，也支持核三廠延役。不僅對核安問題不會擔心，「我們好好的啊」！而且核電廠旁邊都有補償費，用電免費（或打折），還給他們村里很多建設經費。
在大選時，趙少康曾說，以前他也反核。但那是以前，現在他發現核電是安全的。他的父母都因肺腺癌過世，周遭一堆朋友也得了肺腺癌，當然都跟空氣污染有關，而地球暖化也更糟糕。所以能源政策，核電是台灣必然選項。
民進黨有前主席林義雄，那樣的「神主牌」反核理念派。而趙少康最近十幾年，都是藍營擁核論述的聲量發聲王。從支持核四重啟公投，到總統大選，再到選後還持續發聲。這一點，趙少康算是理想和浪漫自由主義者。
再說，藍營20年來都陷入，與年輕世代決絕的險境和困境中。「侯康配」成型後，趙少康則是獨挑大梁，敢於直球對決，「單刀赴會」直面年輕選民。願意接受最嚴酷的拷問和檢驗：
他到底是年輕人原本以為，滿腦子黨國思維的「老男藍」？
還是只是有點年紀的「大學長」，超越藍綠思維，甚至比民進黨更有進步價值，是自由浪漫理想主義的堅定挺台務實派？
藍營一直無法深入年輕選民族群，在大選最後時期，趙少康以驚人的行動力，創造與年輕人交流對話機會。在短短1個月，打開以前欠缺的局面。
趙在政大的演講和學生對話，YT直播累積69萬觀看。主辦媒體NOWnew再把影片上傳一次，又有31萬觀看，創造百萬流量。在同時期YT排行榜，趙少康政大演講瀏覽量，僅次於柯文哲接受網紅愛莉莎莎的專訪。
大選期間，趙少康去了6間大學和高中校，進行被問到飽的直播演講和座談。而大選後，趙仍延續，到新店高中、台灣大學、東海大學等，發聲溝通宣揚自己的價值和理念。不會選舉時才想到年輕人，選後就拍拍屁股走人不理。
還有一點，就是趙少康特殊的「本土化意識」。從頭到尾都堅挺，黨內最有民意基礎，「本土做事藍」代表，侯友宜參選總統到底。
國民黨喊了多年的「本土化」，說不到，也做不到。真正的「本土化」，其實不是論述和作文，而是實踐與行動。
根本上就是，正統藍願不願意與本土藍，在黨內公平分享資源、權力、機會。他們總是以為，「民國的大旗」，是自己祖上（正統藍現在都是第二代了），從大江大河的「偉岸故國」，扛到台灣「叢而小島」。豈容他人扛旗領軍。對王金平如此，對侯友宜也如此。
如果總統大選中，對黨內最有民意基礎和最強政績（政治）實力的本土參選人，卻陰陽怪氣，用各種理由扯後腿、制造矛盾，搞垮弄弱，「本土化」恐怕只是笑話和空話。
而這次錯失了2024的機遇，以後恐怕再無機會。
從2023年6月起，趙少康就不斷努力，阻擋藍營內部的分化分裂，集中力量支持侯友宜。1123藍白合破局後，則在危難關頭，義無反顧、甘當侯友宜的副手搭檔。
而在對手製造嫌隙，分化瓦解「侯康配」時，趙則大聲地說，自己要當「士為知己者死」，襄助劉備的「趙子龍」。並多次當著媒體，年長侯多歲的他，慷慨疾呼「侯友宜就是我的老大」。
趙少康最近反省，遺憾沒有「藍白合」，所以敗選。但是，不必如此惋惜。正因為有他，而擋住藍白合「柯侯配」，那樣悲慘結局的產生。
試想，現在爆發連番弊案的柯文哲，若是真的「柯藍配」，領軍藍營，打總統和立委大選。「渾身帶病」上場，這些弊案早就提前引爆，不僅贏不了，而且會「一屍百命」。趙少康算得上，是和王金平、侯友宜一起，義無反顧捨己救黨之一。
可惜了！據說原本去年5、6月，趙少康有機會更深入地，介入藍營總統選舉，並主導大局。若有他，藍營不被黨內外要挾裹挾之下，藍白合早破局，「侯康配」早成局。
或是，藍營再多一兩個，像趙少康這樣的「趙子龍」，今日台灣的政治局面，也絕非如此了。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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