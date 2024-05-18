黃勇傳遭「讓渡」聯盟5隊興趣不高　目前暫無球團表態願意吸收

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統一獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約，截止時間為5月23日下午5點。在這段時間裡，其他球團可跟他接觸，承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，黃勇傳則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分。
聯盟其他5隊對於是否有意吸收黃勇傳一事，大多興趣不高，味全龍總教練葉君璋17日受訪時表示，黃勇傳是一位很好的球員，但未來是否吸收進入球隊，還需要再多方評估。而台鋼雄鷹總教練洪一中則表示，不了解他是犯下多大的錯誤，但目前沒有網羅想法。
至於富邦悍將領隊林華韋和中信兄弟球團都表示沒有特別評估，樂天桃猿總教練古久保健二則以不清楚狀況為由，無法回答。目前各隊看起來並沒有對黃勇傳有特別興趣。
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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