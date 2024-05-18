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Edwards喊話再9場勝利奪冠！季後賽瘋狂數據　比肩Kobe、詹皇　

▲Anthony Edwards在本季10場季後賽中，場均能繳出30.2分，成為2001年的Kobe Bryant與2006年的LeBron James之後，NBA史上第3位年紀22歲以下（包含22歲）在前10場比賽中，至少能場均攻下30分的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在本季10場季後賽中，場均能繳出30.2分，成為2001年的Kobe Bryant與2006年的LeBron James之後，NBA史上第3位年紀22歲以下（包含22歲）在前10場比賽中，至少能場均攻下30分的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA明尼蘇達灰狼隊昨日西區季後賽次輪G6，靠著「蟻人」Anthony Edwards狂砍27分，帶領球隊以115：70大勝衛冕軍丹佛金塊，雙方在系列賽戰成3勝3敗平手，將在19日進行生死戰G7。隨著「蟻人」在季後賽頻頻上演得分秀，美媒《ESPN》分享一項數據，Anthony Edwards在本季10場季後賽中，場均能繳出30.2分，成為2001年的Kobe Bryant與2006年的LeBron James之後，NBA史上第3位年紀22歲以下（包含22歲）在前10場比賽中，至少能場均攻下30分的球員

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Anthony Edwards本季季後賽至今，共出賽10場，總共上陣398分鐘，命中率高達53.5％，三分命中率為42.5％，場均能貢獻30.2分5.5助攻4.7籃板的成績，成為自2001年的Kobe Bryant與2006年的LeBron James後，再度有22歲以下的球員，在季後賽前10場比賽中場均30分。

雖然Edwards繳出如此瘋狂的表現，但外界都認為下一戰G7才是Anthony Edwards的考驗，回顧NBA歷史上，客隊在關鍵的搶七戰上，在149次中只贏了37次，勝率僅24.8%，若灰狼想要在丹佛高原上再次擊敗金塊，除了需要Anthony Edwards複製前任「狼王」Kevin Garnett過去的頂級表現，其餘球員包含了Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert、Mike Conley等人，都要有所表現才行。

Edwards社媒再度發文　喊話距離冠軍還差9場勝利

灰狼在G5輸給金塊後，當時Anthony Edwards就向現場球僮嗆聲：「等著吧，我第七戰再回來看你們這群小X蛋。」最終他果真完成諾言，G6率領灰狼隊打爆對手，將戰線拉到G7。

在今（18）日Anthony Edwards更是在社群媒體上IG透露，「還差9場勝利！保持專注」，也隨即引來曼非斯灰熊當家球星Ja Morant的加油，並以「一步一個腳印的符號」給予支持。

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