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蘋果iOS 17.5電量實測！2年前iPhone續航力大減　竟然狂掉50分鐘

▲YouTube頻道《iAppleBytes》進行iOS 17.5 電量實測，測試及過發現iPhone 13竟然大幅退步50分鐘，相當驚人！（圖／翻攝iAppleBytes）
▲YouTube頻道《iAppleBytes》進行iOS 17.5 電量實測，測試及過發現iPhone 13竟然大幅退步50分鐘，相當驚人！（圖／翻攝iAppleBytes）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果近期釋出iOS 17.5最新作業系統，國外知名YouTube頻道《iAppleBytes》也針對各機型更新到iOS 17.5後進行續航力實測，其中iPhone 15和iPhone 11都提升了約30分鐘，但iPhone XR、SE 2的續航力都退步，其中2年前的舊機iPhone 13更是慘衰50分鐘最為嚴重。

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蘋果最新版本作業系統iOS 17.5日前釋出正式版開方民眾更新，帶來兩項重大更新，支援「跨平台追蹤偵測」，意味如果你身上有AirTag 或通過 Find My 認證產品都會向用戶發送提醒通知，避免被惡意追蹤；另外，為了迎接6月同志驕傲月，提供全新「驕傲光輝」背景圖片，藉此向 LGBTQ+ 社群和文化致敬。

▲新版本的驕傲月桌面，實際放在桌面上，相當耀眼奪目。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 17.5 加入了新版驕傲月桌面，實際放在桌面上，相當耀眼奪目。（圖／記者周淑萍攝）
知名YouTube《iAppleBytes》也針對各機型進行更新後續航力實測，針對6款新舊iPhone進行了iOS 17.5的續航力測試，包含iPhone 15、13、12、11、XR與SE 2。跟上一個版本對比，測出來的結果發現，iPhone 15、12、11，更新後續航力反而變更好，其中iPhone 15、11可以提升約30分鐘。

🟡續航力增加機型

◼︎iPhone 15  電池健康度100%

增加30分鐘：10小時22分（iOS 17.4.1）→10小時52分（iOS 17.5）

◼︎iPhone 12 電池健康度93%

增加11分鐘：5小時50分鐘（iOS 17.4.1）→6小時01分鐘（iOS 17.5）

◼︎iPhone 11 電池健康度95%

增加31分鐘：4小時58分鐘（iOS 17.4.1）→5小時29分鐘（iOS 17.5）

▲iOS 17.5電量實測。（圖／翻攝iAppleBytes）
▲iOS 17.5電量實測有3款機型續航力進步，甚至可以提高30分鐘，但iPhone 13甚至大幅退步，減少了50分鐘續航力，iPhone XR下降了32分鐘。（圖／翻攝iAppleBytes）
🟡續航力衰退機型

在這次的測試當中也發現了3款機型退步，包含iPhone 13、XR、SE 2續航力都退步，iPhone 13甚至大幅退步，減少了50分鐘續航力，iPhone XR下降了32分鐘。

◼︎iPhone SE 2 電池健康度86%

退步11分鐘：3小時33分鐘（iOS 17.4.1）→3小時22分鐘（iOS 17.5）

◼︎iPhone XR電池健康度90%

退步32分鐘：5小時11分鐘（iOS 17.4.1）→4小時39分鐘（iOS 17.5）

◼︎iPhone 13 電池健康度92％

退步50分鐘：6小時40分鐘（iOS 17.4 .1）→5小時50分鐘（iOS 17.5）

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