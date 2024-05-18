蘋果iOS 17.5電量實測！2年前iPhone續航力大減　竟然狂掉50分鐘

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知名YouTube《iAppleBytes》也針對各機型進行更新後續航力實測，針對6款新舊iPhone進行了iOS 17.5的續航力測試，包含iPhone 15、13、12、11、XR與SE 2。跟上一個版本對比，測出來的結果發現，iPhone 15、12、11，更新後續航力反而變更好，其中iPhone 15、11可以提升約30分鐘。
🟡續航力增加機型
◼︎iPhone 15 電池健康度100%
增加30分鐘：10小時22分（iOS 17.4.1）→10小時52分（iOS 17.5）
◼︎iPhone 12 電池健康度93%
增加11分鐘：5小時50分鐘（iOS 17.4.1）→6小時01分鐘（iOS 17.5）
◼︎iPhone 11 電池健康度95%
增加31分鐘：4小時58分鐘（iOS 17.4.1）→5小時29分鐘（iOS 17.5）
🟡續航力衰退機型
在這次的測試當中也發現了3款機型退步，包含iPhone 13、XR、SE 2續航力都退步，iPhone 13甚至大幅退步，減少了50分鐘續航力，iPhone XR下降了32分鐘。
◼︎iPhone SE 2 電池健康度86%
退步11分鐘：3小時33分鐘（iOS 17.4.1）→3小時22分鐘（iOS 17.5）
◼︎iPhone XR電池健康度90%
退步32分鐘：5小時11分鐘（iOS 17.4.1）→4小時39分鐘（iOS 17.5）
◼︎iPhone 13 電池健康度92％
退步50分鐘：6小時40分鐘（iOS 17.4 .1）→5小時50分鐘（iOS 17.5）