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Bronny挑戰NBA被看衰！聯盟模板曝光　ESPN斷言：湖人不選就落選

▲Bronny James是否能憑自己的實力進到NBA？《ESPN》記者Marc J. Spears表示：「如果湖人不選他，他將有很大機率落選。」。（圖／NOWnews資料照）
▲Bronny James是否能憑自己的實力進到NBA？《ESPN》記者Marc J. Spears表示：「如果湖人不選他，他將有很大機率落選。」。（圖／NOWnews資料照）

記者張志宇／綜合報導

隨著選秀大會試訓賽結束，有關「詹皇」LeBron James大兒子Bronny James的動向，吸引外界關注，Bronny James是否能憑自己的實力進到NBA？對此外界評價兩極，《ESPN》記者Marc J. Spears今（18）日在節目《NBA Today》上表示，「如果湖人不選他，他將有很大機率落選，就算有球團有意願，最多也是提供一份雙向合約給他。」另外，有球探分析，Bronny未來的模板是低配版的Davion Mitchell，後者是沙加緬度國王隊的防守悍將

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Bronny James能否進到NBA　球探：低配版的Davion Mitchell

根據記者Marc J. Spears在節目《NBA Today》上透露，「我和聯盟中許多球探都聊過，Bronny James在聯盟中只能打控衛，但打控衛時不太會掌握球隊進攻，若去打得分後衛，他的投籃並不太穩定，且目前還尚未看出Bronny James能自主進攻，他是一名需要藉由掩護打球的選手。」

Bronny James除了在進攻端不受球探青睞，防守端的評價也沒有很優異，Marc J. Spears表示，「在防守端，Bronny James有很大的機會會成為對手點名的對象，因為Bronny James身材並不出眾（身高為187公分），只要是體型比他大的球員，都有機會在他身上得分。」

雖然已經傳出湖人有意用次輪籤帶回Bronny James，Marc J. Spears進一步分析：「聯盟中多數球探認為湖人若沒選Bronny James，他將有很大機會落選，最多拿到一張雙向合約，球探們給他的模板就是低配版的Davion Mitchell。」

事實上Bronny也很了解自己的定位，明白若進入聯盟得從防守開始做起，所以他之前受訪時就曾透露自己是以塞爾蒂克隊Jrue Holiday、Derrick White和沙加緬度國王隊Davion Mitchell這樣的角色球員為目標。

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