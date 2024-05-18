定頻冷氣為何還有一堆人在吹？內行揭「贏變頻3優勢」　台電認了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「房東超愛這種定頻冷氣啊，維修率低又便宜」、「不怕熱的人完全不需要裝到變頻好嗎，長期在外工作的人，回到家也才吹那幾小時」、「很多人客廳都是裝定頻冷氣，待在客廳時間短，不需要裝到這麼貴的變頻」、「很多人白天上班都不在家，晚上下班也開短時間而已，那安裝定頻冷氣會比較划算，因為這種使用方式，變頻與定頻耗電根本差異不大」。
定頻冷氣仍然一堆人在吹！不換變頻「耗電量也差不多」原因曝光
事實上，定頻冷氣之所以到現在都還沒被淘汰，最大關鍵就是在於個人的「使用習慣」、「使用場域」，因為不見得每個人都會非常怕熱，吹冷氣的時間「不需要吹整晚」，對於那些白天最熱的時刻都在公司上班，到了晚上溫度降下來之後，下班回到家根本不一定要吹冷氣，甚至是只要睡前短暫使用的人來說，安裝定頻冷氣也沒有不妥。
而像是客廳這種每天只會短暫待幾小時的公共區域，也會發現有許多人都會選擇安裝定頻冷氣。台電粉絲團就也曾經表示「定頻冷氣在室溫降至設定溫度時，壓縮機會停止運轉，室溫上升時再重新啟動；變頻冷氣則是在室內降溫後改以低頻運作，減少壓縮機開關次數來省電。若是民眾開冷氣時間不長，只在睡前打開降溫就關閉的話，使用定頻冷氣即可符合需求」。
定頻冷氣3大優勢曝光！冷氣品牌官網認證
而台灣二線品牌冷氣「華菱」也在官網曾經說明，定頻冷氣贏過變頻的優勢就是價格一定比較便宜，而且安裝及維修的技術比較純熟，最後就是損壞率及維修費都比變頻還要低。
華菱冷氣官網提到，一般來說，定頻冷氣的價格普遍便宜8000元至15000元不等，如果說吹冷氣的需求只是睡覺時的短暫開啟，那麽定頻冷氣絕對經濟又實惠。炎炎夏日即將到來，一昧地尋求更換高檔變頻冷氣之前，應該先檢視自己的「冷氣實際需求」，選擇一台對自己CP值最高的冷氣才是明智的選擇。