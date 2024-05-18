天氣預報／國中會考首日西半部天氣穩定 東半部水氣多記得帶傘
國中會考今（18）日為第一天，根據天氣風險公司預測目前西半部天氣大致穩定，迎風面的北海岸、東半部會有短暫雨的機會，出門還是帶把傘比較安心。下週天氣就會出現變化，目前預測下週二 ( 5 / 21 ) 到下週四 ( 5 / 23 ) 鋒面再通過臺灣附近，全臺各地都有雷陣雨的機會，要好好把握週末的好天氣。
記者周淑萍/綜合報導
天氣風險公司廖于霆提到，國中會考的今明兩天天氣較穩定，下週一逐漸變天。今天台灣地面環境為偏東風，迎風面的東半部雲量較多偶有陣雨，台南高雄屏東清晨有陣雨，預估白天天氣逐漸轉趨穩定。中部以北則陽光露臉，降雨機會不高。 整個西半部到北部白天高溫都可來到30-32度，感受稍微悶熱，東半部因為雲量多，高溫28度左右，感受舒適。
明天週日大氣環境與今天相同，一樣東半部雲量較多偶有陣雨，北部與西半部天氣相對穩定，多雲時晴。 白天高溫各地都可以來到29-32度，低溫則在22-23度，日夜溫差稍大。
此外，吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出根據最新模式模擬顯示，下週二至週五(21至24日)西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」像是雷擊、強風、瞬間大雨…等情況發生。比較需要注意的是，未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；其未來的變化，兩國模擬的「不確定性」皆很大，應持續觀察。