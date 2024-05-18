NBA季後賽／又打到搶7！溜馬116：103戰勝尼克　Siakam轟下25分

我是廣告 請繼續往下閱讀
首節前6分鐘上演防守大戰戰成15：15平手，但尼克仍靠著小將Miles Mcbride在首節5中4，以高效率貢獻11分以及Donte DiVincenzo單節攻進10分，球隊該節打出30：29的攻勢取得領先。
進到次節戰況風雲變色，雙方在前6分鐘相互交換領先，但在5分40秒時戰成46：46平手後，溜馬隨後展現火力打出一波16：4的攻勢，一舉反超更將領先優勢擴大到雙位數，上半場結束由溜馬以61:51領先尼克。
進到第三節尼克在進攻端回穩，單節打出24:27的攻勢，將比分追至75：88，但來到末節，溜馬無論在進攻還是防守端都比尼克來的優異，開局就打出一波16：9攻勢將比分拉開，尼克更一度在本節落後多達23分，最終尼克則在比賽最後3分鐘將主力撤下投降，終場溜馬就以116：103戰勝尼克，雙方在系列賽戰成3勝3敗平手。
Siakam成溜馬獲勝關鍵 尼克Brunson手感冰冷讓尼克進攻當機
本場溜馬Pascal Siakam可說是火力全開，上半場出戰16分鐘，13次出手命中7球，拿下15分6籃板2助攻的成績，且僅發生1次失誤，是上半場溜馬能拉開比分的關鍵，Siakam全場則是出戰31分鐘，21次出手命中11球，拿下25分、7籃板、5助攻、2抄截的成績。
尼克本場最大的問題就是在進攻端陷入當機，尤其是主控Jalen Brunson全場出手26次，但只投進11球，雖然攻下全場最高的31分，但正負值為-11，更一度在次節時連續出手11次都沒有進球，成為該節被溜馬拉開比分的最大主因。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁