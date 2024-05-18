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NBA季後賽／又打到搶7！溜馬116：103戰勝尼克　Siakam轟下25分

▲Pascal Siakam砍進25分7籃板5助攻，率溜馬以116：103擊敗紐約尼克，雙方在此輪系列戰打成3勝3敗平手，將在20日於尼克主場進行G7。（圖／美聯社／達志影像）
▲Pascal Siakam砍進25分7籃板5助攻，率溜馬以116：103擊敗紐約尼克，雙方在此輪系列戰打成3勝3敗平手，將在20日於尼克主場進行G7。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA東區季後賽次輪G6賽前，由紐約尼克取得3勝2敗聽牌優勢，今（18）日尼克作客印第安納溜馬主場，本場溜馬靠著Pascal Siakam砍進25分7籃板5助攻表現，與主控Tyrese Haliburton貢獻15分9助攻6籃板的帶領下，率隊以116：103擊敗紐約尼克，雙方在此輪系列戰打成3勝3敗平手，將在20日於尼克主場進行G7。

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▲溜馬Pascal Siakam可說是火力全開，上半場出戰16分鐘，13次出手命中7球，拿下15分6籃板2助攻的成績，且僅發生1次失誤，帶隊打進搶七。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲溜馬Pascal Siakam可說是火力全開，上半場出戰16分鐘，13次出手命中7球，拿下15分6籃板2助攻的成績，且僅發生1次失誤，帶隊打進搶七。（圖／NOWnews社群中心製圖）
首節雙方你來我往　次節尼克被一波流攻勢拉開比分

首節前6分鐘上演防守大戰戰成15：15平手，但尼克仍靠著小將Miles Mcbride在首節5中4，以高效率貢獻11分以及Donte DiVincenzo單節攻進10分，球隊該節打出30：29的攻勢取得領先。

進到次節戰況風雲變色，雙方在前6分鐘相互交換領先，但在5分40秒時戰成46：46平手後，溜馬隨後展現火力打出一波16：4的攻勢，一舉反超更將領先優勢擴大到雙位數，上半場結束由溜馬以61:51領先尼克。

進到第三節尼克在進攻端回穩，單節打出24:27的攻勢，將比分追至75：88，但來到末節，溜馬無論在進攻還是防守端都比尼克來的優異，開局就打出一波16：9攻勢將比分拉開，尼克更一度在本節落後多達23分，最終尼克則在比賽最後3分鐘將主力撤下投降，終場溜馬就以116：103戰勝尼克，雙方在系列賽戰成3勝3敗平手。

Siakam成溜馬獲勝關鍵　尼克Brunson手感冰冷讓尼克進攻當機

本場溜馬Pascal Siakam可說是火力全開，上半場出戰16分鐘，13次出手命中7球，拿下15分6籃板2助攻的成績，且僅發生1次失誤，是上半場溜馬能拉開比分的關鍵，Siakam全場則是出戰31分鐘，21次出手命中11球，拿下25分、7籃板、5助攻、2抄截的成績。

尼克本場最大的問題就是在進攻端陷入當機，尤其是主控Jalen Brunson全場出手26次，但只投進11球，雖然攻下全場最高的31分，但正負值為-11，更一度在次節時連續出手11次都沒有進球，成為該節被溜馬拉開比分的最大主因。

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