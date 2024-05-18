與水原一平同個組頭！大谷翔平前天使隊友Fletcher遭爆非法簽賭

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ESPN》報導指出，「球員David Fletcher與好友Colby Schultz一同涉及非法賭博，且向組頭Mathew Bowyer的非法博弈公司進行投注多項賽事，但根據調查後並沒有投注棒球項目，目前大聯盟、球團以及聯邦檢查官都對此事暫時拒絕發表評論。」
早在3月時，《ESPN》採訪David Fletcher時，他就表示：「自己並不認識組頭Mathew Bowyer，水原一平也沒有介紹給我認識過，且強調並未涉及任何非法賭博。」如今東窗事發，有消息指出，David Fletcher很有可能會接受調查。
最新消息來源指出，David Fletche的好友Colby Schultz，曾在2018年時下注天使出戰堪薩斯皇家的比賽，且當時David Fletche也在該場比賽名單中，大聯盟官方未來將會深入調查此事，來判定David Fletche是否有打假球的動機。
David Fletcher 6年天使生涯 與大谷翔平交情佳
David Fletcher 在2018年進到大聯盟後，就一直效力與洛杉磯天使，與大谷翔平在天使交情不錯，但David Fletcher 在天使的6年生涯，表現並沒有特別突出，累積558安、16轟和168打點，生涯打擊率為0.277，去年被交易至勇士，但開季至今僅出賽5場就被下放至小聯盟3A。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁