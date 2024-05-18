影／大谷翔平是超級暖男！驚喜現身讓病童不敢置信　還送簽名球衣

與水原一平同個組頭！大谷翔平前天使隊友Fletcher遭爆非法簽賭

▲大谷翔平前天使隊友David Fletcher（右）疑似涉非法賭博案，與水原一平同個組頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平前天使隊友David Fletcher（右）疑似涉非法賭博案，與水原一平同個組頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平前翻譯水原一平，因涉嫌盜取大谷翔平的財產償還賭債，已經在美國法庭上遭到起訴。根據《ESPN》今（18）日最新消息指出，「目前效力於亞特蘭大勇士3A的內野手David Fletcher，也曾向水原一平涉賭案的組頭Mathew Bowyer，所在的非法博弈公司進行投注。」值得一提，David Fletcher與大谷翔平都在是2018年時一起來到天使隊，且隊友緣分長達6年之久，雙方交情十分不錯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
David Fletcher與好友一同下注　唯獨沒有簽賭棒球

根據《ESPN》報導指出，「球員David Fletcher與好友Colby Schultz一同涉及非法賭博，且向組頭Mathew Bowyer的非法博弈公司進行投注多項賽事，但根據調查後並沒有投注棒球項目，目前大聯盟、球團以及聯邦檢查官都對此事暫時拒絕發表評論。」

早在3月時，《ESPN》採訪David Fletcher時，他就表示：「自己並不認識組頭Mathew Bowyer，水原一平也沒有介紹給我認識過，且強調並未涉及任何非法賭博。」如今東窗事發，有消息指出，David Fletcher很有可能會接受調查。

最新消息來源指出，David Fletche的好友Colby Schultz，曾在2018年時下注天使出戰堪薩斯皇家的比賽，且當時David Fletche也在該場比賽名單中，大聯盟官方未來將會深入調查此事，來判定David Fletche是否有打假球的動機。

David Fletcher 6年天使生涯　與大谷翔平交情佳

David Fletcher 在2018年進到大聯盟後，就一直效力與洛杉磯天使，與大谷翔平在天使交情不錯，但David Fletcher 在天使的6年生涯，表現並沒有特別突出，累積558安、16轟和168打點，生涯打擊率為0.277，去年被交易至勇士，但開季至今僅出賽5場就被下放至小聯盟3A。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

大谷翔平兩分砲！本季第13轟並列全壘打王　開轟慶專屬「大谷日」

大谷翔平棒球成就太傑出！洛杉磯市訂5月17日為「大谷翔平日」

大谷翔平因水原案件睡不飽　轟特大彈坦言有遺憾：以為會打進海裡

詐騙大谷翔平5.25億！水原一平形式上稱無罪　兩眼無神出席法庭　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞