消除電動車主里程焦慮　台南沙崙科學城增1處智慧充電專區

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由工研院產服中心營運的沙崙綠能科技示範場域，與國內最大的第三方充電站營運商「EVOASIS 源點科技」合作，開放場域內的立體停車場，提供電動車充電服務，共同落實淨零碳排的願景。藉由場域充電樁設置，進行產品技術反覆驗證提升品質。
EVOASIS源點科技說，這8支充電樁支援連網、RFID感應啟動，及搭載EMS動態能源管理系統及EVOASIS線上營運收費系統，並支援市場上各式品牌及車型電動車款。目前公司在科學城內的研發已有相當成果，從開始進駐這3年內，已打造全台數量最多的DC快充站點，提供60kW~360kW不同功率的快充選擇。充電樁也配置了EMS能源管理系統，系統會主動調節場域內各充電樁使用電量，以最少的電力容量發揮最大的充電效益。
臺南市長黃偉哲表示，推廣充電樁設置不僅呼應2050淨零碳排路徑，亦是臺南市政府的施政重點之一，今年底前預計於台南市設置1千座的充電樁。經發局也將透過沙崙智慧綠能科學城辦公室，協助該地優質充電樁業者，擴大落地至各個有需求之場域，除符合環保趨勢外，也消除電動車主對無法充電所產生之里程焦慮。
經發局林榮川局長也感謝能源署所指導的綠能科技示範場域，與進駐單位EVOASIS攜手合作推動電動車智慧充電停車專區，從日常消費落實減碳節能。沙崙科學城未來將舉辦各項有關淨零碳排的展覽與活動，呼籲電動車主可多加善用綠能科技示範場域的智慧充電設施。