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今起拿鐵買一送一！7-11摩卡第2杯10元　這家寄杯買5送5送衛生紙

▲7-11今（17）日起至19日，摩卡咖啡、GODIVA熱巧克力第二杯10元，還有霜淇淋半價優惠。（圖／業者提供）
▲7-11今（17）日起至19日，摩卡咖啡、GODIVA熱巧克力第二杯10元，還有霜淇淋半價優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商、賣場週末咖啡優惠開跑，今（17）日起全聯美式、拿鐵買一送一；7-11今起至週末有摩卡咖啡、GODIVA熱巧克力第二杯10元，還有霜淇淋半價優惠；全家特濃拿鐵、霜淇淋第2杯10元；美廉社寄杯咖啡買5送5，再加送限量紀念版衛生紙1串。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月17日起至5月19日
◾GODIVA迦納熱巧克力第2杯10元
◾摩卡咖啡第2杯10元（不限冷熱）
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元

▲7-11今日起至19日，摩卡咖啡、GODIVA熱巧克力第二杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11今日起至19日，摩卡咖啡、GODIVA熱巧克力第二杯10元。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日起至6月11日（每週五六日）
◾霜淇淋任選第2支半價優惠（icash2.0、icashpay支付）

📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組

▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組

▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）
▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）

📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店
📍門市｜5月17日至5月19日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元
◾Fami!ce霜淇淋(不限口味) 第二支10元

▲全家週末分享日來了！自5月17日起至19日，會員限定購買大杯特濃拿鐵第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日來了！自5月17日起至19日，會員限定購買大杯特濃拿鐵第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日起至5月28日
◾大杯美式原價45元、特價29元
◾大杯拿鐵原價55元、特價39元

📍APP｜5月3日起至5月6日（五六日限定）
◾特大杯冰美式5杯215元，原價60元、特價43元
◾特大杯冰拿鐵5杯255元，原價70元、特價51元

▲萊爾富特大杯冰美式5杯215元，原價60元、特價43元。（圖／業者提供）
▲萊爾富特大杯冰美式5杯215元，原價60元、特價43元。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，再送「Simple Life三層抽取式衛生紙」100抽3入1串（可寄杯，自備飲料杯再省5元）

▲大杯濃萃系列咖啡買5送5，再送「Simple Life三層抽取式衛生紙」。（圖／美廉社提供）
▲大杯濃萃系列咖啡買5送5，再送「Simple Life三層抽取式衛生紙」。（圖／美廉社提供）
📍門市｜5月17日至5月19日
◾VV日式無糖烏龍茶/綠茶/英式紅茶1480ml，加5元多一瓶，原價50元、特價28元
◾舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙100抽12包，原價269元、特價179元
◾杜老爺冰棒，原價125元、特價89元／盒

🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

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