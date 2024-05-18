今起拿鐵買一送一！7-11摩卡第2杯10元　這家寄杯買5送5送衛生紙

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜5月17日起至5月19日
◾GODIVA迦納熱巧克力第2杯10元
◾摩卡咖啡第2杯10元（不限冷熱）
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
📍門市｜5月15日起至6月11日（每週五六日）
◾霜淇淋任選第2支半價優惠（icash2.0、icashpay支付）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組
📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元
🟡全家便利商店
📍門市｜5月17日至5月19日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元
◾Fami!ce霜淇淋(不限口味) 第二支10元
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日起至5月28日
◾大杯美式原價45元、特價29元
◾大杯拿鐵原價55元、特價39元
📍APP｜5月3日起至5月6日（五六日限定）
◾特大杯冰美式5杯215元，原價60元、特價43元
◾特大杯冰拿鐵5杯255元，原價70元、特價51元
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，再送「Simple Life三層抽取式衛生紙」100抽3入1串（可寄杯，自備飲料杯再省5元）
📍門市｜5月17日至5月19日
◾VV日式無糖烏龍茶/綠茶/英式紅茶1480ml，加5元多一瓶，原價50元、特價28元
◾舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙100抽12包，原價269元、特價179元
◾杜老爺冰棒，原價125元、特價89元／盒
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元