黃文益19日舉辦「高雄青春派對」 歌后黃妃、陽帆助陣
五月是感念偉大母愛的季節，高雄市議員黃文益特別選在明(19)日舉辦「高雄青春派對」，邀請志工媽媽們和慈善團體一起來同樂，從政以來以貼身保護您的「防蚊液」幽默諧音自稱的黃文益，經常投身公益活動並以專業問政、勤奮親和稱著，因從小在單親家庭長大，深知母親的辛勞，每到母親節更是將感恩的心化成實際行動表達對母親們的感謝。
記者郭凱杰／高雄報導
明天下午兩點於新興區六合公園所舉辦的的「高雄青春派對」特別請到主持天王「陽帆」與外型貌似台灣好媳婦的「小佩甄」搭檔主持，還有今年再度入圍金曲獎，得獎呼聲極高的「黃妃」、鐵肺歌手-彭佳慧親妹妹「彭佳霓」以及有「小阿吉仔」之稱的素人模仿秀，在高顏值又專業的Molynn樂團伴奏下，將輪番上台獻唱熱門歌曲。
活動當天周邊活動還有推出憑當月發票即可參加的中西醫基本健檢義診、肩頸按摩、美甲彩繪、美髮義剪外，還有適合小朋友遊玩的兒童氣墊樂園及夢幻泡泡秀等適合一家大小同樂的趣味活動。
去年開始舉辦母親節感恩活動，獲得廣大迴響，今年持續辦理，並將活動定名為「高雄青春派對」，期待透過活動舉辦，讓媽媽們永保青春的心態。除超強卡司歌唱秀，周邊活動是以結合公益為出發點，民眾憑3-5月發票即可參與。
黃文益也呼籲來參加的民眾，每一項目一張，所有發票將捐贈弱勢團體將每個人的小愛轉化成實質幫助的力量。讓大朋友小朋友在參與基本健檢、中醫義診、肩頸按摩、美髮義剪、美甲彩繪、兒童氣墊樂園、夢幻泡泡秀等多樣性活動的同時也可以一起做公益。