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MLB／Cortes優質先發！Judge、Stanton同場炸裂　洋基4：2勝白襪

▲隊長Aaron Judge開轟，洋基以4:2擊敗白襪。（圖／美聯社／達志影像）
▲隊長Aaron Judge開轟，洋基以4:2擊敗白襪。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB紐約洋基今（18）日在主場迎戰芝加哥白襪，本場洋基靠著兩位重砲Aaron Judge、Giancarlo Stanton開轟演出，與先發Nestor Cortes繳出完美演出主投7局僅失1分（為非自責分）的表現，幫助洋基以4:2擊敗白襪收下5連勝，白襪則是終止2連勝。

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隊長Aaron Judge開轟　

首局洋基就率先發動攻勢，靠著隊長Aaron Judge面對白襪先發Mike Clevinger，掃出一發擊球初速高達114.4英哩，飛行距離為433英呎的左外野陽春砲先馳得點，這一轟不但是Aaron Judge本季第12轟，更是生涯第37發擊球初速度至少達到114英哩的全壘打，歷史排名僅次於隊友Giancarlo Stanton。

來到3局上白襪開啟返攻，靠著Andrew Vaughn得點圈適時安打追平比分，但洋基很快在4局下半給予反擊，靠著Alex Verdugo、Giancarlo Stanton在得點圈時，掃出連續2支二壘安打攻下2分，前5局打完由洋基取得3:1領先。

Cortes 7局優質先發奪勝投

進到6局下洋基靠著Giancarlo Stanton掃出一發417英尺、擊球初速高達116.2英哩的左外野陽春砲，這一發全壘打也是Giancarlo Stanton生涯第32發超過116英哩的全壘打，高居全聯盟之冠。

雖白襪在8局上靠著Andrew Vaughn得點圈適時安打再攻下1分，但可9局反撲無效，終場洋基就以4:2擊退白襪。值得一提，只要Aaron Judge、Giancarlo Stanton在同場比賽一同開轟，洋基能拿下34勝4敗的戰績。

本場洋基能獲勝除了打線發揮，先發投手Nestor Cortes功不可沒，今（18）日合計主投7局用93球（63顆好球），僅被敲出5安，失掉1分（為非自責分），送出6次三振，順利拿下本季第2勝（4敗）。

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