孩子皮膚癢癢、鼻水流不停恐是塵蟎惹的禍　9招助攻消除塵蟎

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根據台灣衛福部統計顯示，台灣氣喘與過敏兒為亞洲之冠，其中接近9成為塵蟎所引起，想要除塵蟎，衛福部屏東醫院衛教資訊便建議9招：
◼︎1避免使用地毯、塌塌米等，改採用木質、磁磚地板，以免造成藏汙納垢的死角。
◼︎2避免絨毛玩偶。
◼︎3養成定期打掃的習慣。
◼︎4家中如有飼養貓、狗、鳥等寵物，最好安置在戶外，以免掉落的皮毛與排泄分泌物滋長塵蟎。
5加強通風，不通風的環境有助塵蟎生存，居家環境最好定時開啟窗戶 ，促進空氣對流，移除累積在室內的過敏原。
◼︎6溼度 60％〜80％的黑暗空間是塵蟎的最愛，濕度到達 50％以下則無法生存。
◼︎7季節轉換時最容易引發過敏，除了溫溼度的調節控制之外，做好加裝空氣濾網或使用空氣清靜機。
◼︎8塵蟎有「見光死」的避光性，可以定期讓家中的寢具或是布質面傢俱在陽光下曝曬，每次6小時以上效果會更好。
◼︎9塵蟎為水溶性過敏原，對於家中的布質陳設以及衣物，定期採用水洗可以有效清除塵蟎，洗滌時最好先以 55℃ 以上的熱水燙過，或是洗後熱烘及熨燙處理，效果會更好。
🟡塵蟎機挑選5心法
為了去除塵蟎，不少人會添購塵蟎機來對付過敏源，該如何挑選？家電代理商雙全國際分享挑選心法。塵蟎機是利用拍打的滾軸棒設計，將具有倒鉤的塵蟎打出織品，之後用吸力馬達將塵蟎吸出。挑選上，建議可瞄準五大方向：
◼︎1有線/無線：無線設計雖然攜帶方便，不過相對來說，有線直接的AC電源可提供較大的功率，帶動馬達產生更大的吸力，對吸除塵蟎更有效果。
◼︎2拍打設計：除塵蟎機的拍打頭，要能達到破萬次拍打，才能有效將倒鉤塵蟎拍出，而像是金屬材質、多拍面設計的拍打棒，能更有力的拍除塵蟎。
◼︎3殺菌除塵蟎效果：選擇有第三方認證除塵蟎效果的機種，另外，像是搭配UV紫外線設計的機種，能更有效殺菌，也能將仍有活性的塵蟎殺死。
◼︎4附加功能：例如坊間有超聲波設計的透過震盪效果，強化除塵蟎能力；因塵蟎無法在高於55度無法存活，搭配高溫暖烘效果更佳。
◼︎5清潔方便度：有集塵袋的集塵盒設計相對較為方便，不過，可水洗集塵盒的機種更為環保省錢。