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傳缺藥危機！食藥署稱庫存可供應到6月　藥師公會籲檢討藥價制度

▲國內又傳缺藥危機，藥師公會今（18）日示警，有多家醫院反應，用於各類手術、透析及民眾住院的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液出現缺藥。（圖／NOWnews資料照）
▲國內又傳缺藥危機，藥師公會今（18）日示警，有多家醫院反應，用於各類手術、透析及民眾住院的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液出現缺藥。（圖／NOWnews資料照）

財經生活中心/綜合報導

國內又傳缺藥危機，藥師公會今（18）日示警，有多家醫院反應，用於各類手術、透析（洗腎）及民眾住院的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液出現缺藥，導致各大醫院開刀、住院都出現危機，經詢問食藥署後，了解到此次是因永豐化學工業公司經稽查認定嚴重違反良好作業規範（GMP），遭食藥署勒令關廠。

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然而，其生產的部分藥物占國內市場高達7成，衛福部藥品供應資訊平台上所列替代廠商，部分雖有藥證但無實際生產，即使仍有生產，產能也無法立即補足缺口，更有部分被列為戰備物資的輸液如0.9% NaCl與Irrigation 0.9% N.S及Sterile Water，導致本次其遭勒令關廠時，出現缺藥危機，顯見目前政府對於缺藥議題，並無有效應對政策，更凸顯我國健保藥價制度背後的沉疴宿疾。

根據《自由時報》報導稱，食藥署對此回應表示，相關藥品庫存初估可供應至6月，署方也以公開徵求專案輸入或製造，並有業者陸續提出申請。

藥師公會透過新聞稿指出，當務之急是要盡速透過專案進口、協調並輔導國內廠商供貨等方式補足缺口，並在健保給付方面給予適當彈性，以度過本次缺藥危機。更應全面檢討我國健保核定藥價制度下導致的系統性問題。

鑒於我國年年增長的健保預算，我國自2013年起實施藥品費用支出目標制（DET），然而年年「砍藥價」的結果，導致部分藥品核價過低，部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，進而導致寡占甚至獨占市場的情形，若該藥廠供貨不及就會發生缺藥或斷藥危機。

藥師公會強調，藥品，是醫療機構協助病患對抗疾病的戰略物資，並非一般商品，尤其如本次之影響各類醫療行為的輸液，政府應建立市場監測、輔導機制，不應將此種攸關國人生命、健康權益的「雞蛋」放置於同一籃子（藥廠）裡。

藥師公會接續說道，「亡羊補牢，猶未晚矣」，此次缺藥，不僅是我國因健保核價制度不當所生問題的冰山一角，也凸顯衛福部無法實際解決缺藥問題，呼籲政府應儘速實施藥費獨立總額制度，讓醫、藥費用脫鉤，並檢討健保藥價核價制度、建立藥品市場監測、輔導機制，使藥品能有合理的健保價格，以避免此種少數藥廠壟斷部分藥品市場而導致的缺藥危機，保障攸關國人生命、健康「有藥用」的權益。

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