傳缺藥危機！食藥署稱庫存可供應到6月　藥師公會籲檢討藥價制度

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根據《自由時報》報導稱，食藥署對此回應表示，相關藥品庫存初估可供應至6月，署方也以公開徵求專案輸入或製造，並有業者陸續提出申請。
藥師公會透過新聞稿指出，當務之急是要盡速透過專案進口、協調並輔導國內廠商供貨等方式補足缺口，並在健保給付方面給予適當彈性，以度過本次缺藥危機。更應全面檢討我國健保核定藥價制度下導致的系統性問題。
鑒於我國年年增長的健保預算，我國自2013年起實施藥品費用支出目標制（DET），然而年年「砍藥價」的結果，導致部分藥品核價過低，部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，進而導致寡占甚至獨占市場的情形，若該藥廠供貨不及就會發生缺藥或斷藥危機。
藥師公會強調，藥品，是醫療機構協助病患對抗疾病的戰略物資，並非一般商品，尤其如本次之影響各類醫療行為的輸液，政府應建立市場監測、輔導機制，不應將此種攸關國人生命、健康權益的「雞蛋」放置於同一籃子（藥廠）裡。
藥師公會接續說道，「亡羊補牢，猶未晚矣」，此次缺藥，不僅是我國因健保核價制度不當所生問題的冰山一角，也凸顯衛福部無法實際解決缺藥問題，呼籲政府應儘速實施藥費獨立總額制度，讓醫、藥費用脫鉤，並檢討健保藥價核價制度、建立藥品市場監測、輔導機制，使藥品能有合理的健保價格，以避免此種少數藥廠壟斷部分藥品市場而導致的缺藥危機，保障攸關國人生命、健康「有藥用」的權益。