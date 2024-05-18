影／鳥也想搭便車！超萌小鳥不想走路 超萌寵物影片在新加坡瘋傳
有時候懶得動只想「搭便車」，已經不再是人類的專利。新加坡一隻寵物鳥平時很懶得走路，於是牠想到一個妙方，就是踩在哥哥的尾羽上，讓哥哥載著牠到處走。儘管哥哥好幾次把牠甩開，牠仍堅持不懈地跳上去，讓一旁的飼主看了又好笑又無奈。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，新加坡一隻黃色的寵物鳥不斷跳到另一隻鳥的尾羽上，逗趣又呆萌的畫面引發網友瘋傳，在臉書上吸引超過12萬次觀看，以及逾500次留言，許多網友看到後都笑稱：「這隻黃色鳥很懂得如何享受生活。」
很多人覺得自己很像這隻黃色鳥，會想叫自己的男友、爸爸或家人幫忙載自己一乘。這對新加坡寵物鳥也一度在網路上爆紅，許多人轉發牠們的可愛畫面，逗趣十足的模樣讓人十分喜愛。
不過新加坡政府針對鳥類其實有相當嚴格的規定，例如在新加坡不可以隨意餵野鳥，否則會觸法。有一名新加坡男子多次餵鳥16次並屢勸不聽，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元），他餵鳥的行為已觸犯當地四項野生動物法令（Wildlife Act）。根據新加坡《故意餵食野生動物罪》，初犯者可被判罰款最多新加坡幣5000元（約新台幣11萬元），重犯者則可被罰款高達新加坡幣1萬元（約新台幣23萬元）。