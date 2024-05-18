伊能靜、哈林離婚15年「在兒子畢業典禮會合」 世紀感人照瘋傳
庾澄慶（哈林）、伊能靜離婚15年，各自再嫁娶，檯面上不再有任何互動，不過日前兩人的兒子哈利（庾恩利）提前完成紐約大學帝勢藝術學院導演相關科系的學業，伊能靜和庾澄慶皆親自出席畢業典禮，兩人雖然同場但沒有同框，網友大讚：「真的也算離婚天花板了，恩利得到所有人的愛！」
記者楊穎軒／綜合報導
哈利15日到機場接飛抵紐約的庾澄慶，在IG開心寫下「papa's here」，父子倆還在地鐵上拍下搞怪照片，伊能靜當天也分享人在紐約的影片，透露與哈利正驅車前往畢業典禮會場，母子臉貼臉入鏡，「今天是孩子的大日子，一定要誇上天，好多爸媽說孩子不能誇，當然要誇啊！我們不就希望孩子能上天下地的活出自己嗎？開啟誇誇誇模式！做情緒價值滿滿的媽媽！」
近日微博流出哈利畢業典禮當天的照片，伊能靜在家長座位區高舉手機拍照，庾澄慶被目擊看似在會場外，排隊等待入場的背影，昔日夫妻相隔10多年罕見在同一場合現身，就為了最愛的孩子，網友為之動容，「特別好的爸爸、媽媽」、「庾澄慶和伊能靜真的都很愛哈利」、「真是離婚父母典範」、「愛的最高境界大概就是這樣吧！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道