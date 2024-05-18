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薔薔不藏了！臉書公開認愛白衣男子　十指緊扣甜喊：這輩子最開心

▲薔薔昨（17）日，在臉書上曬出與甜白衣男子十指緊扣的照片，不但公開認愛，還甜蜜大喊：「這輩子最開心的生日！」（圖／翻攝自薔薔臉書）
▲薔薔昨（17）日，在臉書上曬出與甜白衣男子十指緊扣的照片，不但公開認愛，還甜蜜大喊：「這輩子最開心的生日！」（圖／翻攝自薔薔臉書）

記者張一笙／綜合報導

34歲藝人薔薔（林嘉凌）昨（17）日生日，她在臉書上無預警公開與男友十指緊扣的照片，並且甜蜜地寫下：「這輩子最開心的生日，直到白髪蒼蒼坐輪椅還是要繼續瘋完全世界！」引來不少粉絲獻上祝福。

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▲薔薔昨日迎接在菲律賓迎接生日，在臉書上曬出與白衣男子十指緊扣的照片。（圖／翻攝自薔薔臉書）
▲薔薔（右3）昨日迎接在菲律賓迎接生日，在臉書上曬出與白衣男子十指緊扣的照片。（圖／翻攝自薔薔臉書）
薔薔日前在社群平台上公布自己已經有新的交往對象，得到不少粉絲祝福，昨天生日她在臉書發文，分享自己與朋友們在菲律賓馬尼拉慶生。剛滿34歲的薔薔開心地在臉書上寫下：「34歲囉！謝謝今年還是有最重要的親朋好友們在身邊，陪伴扶持彼此走過不同的歲月。」

▲薔薔（前）日前就已透露自己已經脫單。（圖／翻攝自薔薔臉書）
▲薔薔（前）日前就已透露自己已經脫單。（圖／翻攝自薔薔臉書）
薔薔還曬出自己慶生的照片，只見她手捧鮮花和禮物，開心地與親朋好友們一同慶生並表示：「這輩子最開心的生日，直到白髪蒼蒼坐輪椅還是要繼續瘋玩全世界！陪著粉絲、朋友們一起變老，也是最浪漫的事！祝福大家平安健康、心想事成。」

▲薔薔在菲律賓馬尼拉迎接自己的34歲生日。（圖／翻攝自薔薔臉書）
▲薔薔在菲律賓馬尼拉迎接自己的34歲生日。（圖／翻攝自薔薔臉書）
不過，有眼尖的粉絲發現，其中一張照片，薔薔與身材高䠷、壯碩的白衣男子十指緊扣，並且露出燦爛微笑。雖然白衣男正臉被打上馬賽克，不過2人站在一起的模樣看起來十分登對。不少粉絲看完後都表示：「超登對！」、「何時可以露臉！」、「手牽手好幸福喔！」

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