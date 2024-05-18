新國會最嚴重衝突！朝野為這些法案上演全武行　爭議攻防一次看

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藍白聯手 綠營質疑未實質審查條文
回溯《立法院職權行使法》及攸關藐視國會罪的刑法修法過程，在審查程序過程便引起民進黨團質疑，《立法院職權行使法》於立法院司法及法制委員會初審時，在藍白以席次優勢聯手下，全數條文保留交黨團協商，期間，綠營不滿逐條未實質審查，提40次散會動議，但均失敗。
民進黨團版本的《立法院職權行使法》，藍營則要求要開1場專題報告、3場公聽會後，才能審民進黨團版本，藍白最後5度挾人數優勢，表決通過散會動議，讓綠營版本無法出委員會。
《立法院職權行使法》雖然送入朝野協商，但經1個月協商期，未能達成共識，立法院長韓國瑜也未召開朝野協商，就將法案送交院會表決，埋下衝突因子。
總統國情報告即問即答被質疑違憲
攸關總統國情報告的《立法院職權行使法》已在昨天二讀，修正動議條文明定，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告，總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告；新任總統於就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告，且立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。
該條文爭議在於，朝野對於立委得否於總統國情報告後進行詢答看法不一。民進黨團認為，憲法已明確規範，行政院是國家最高行政機關、對立法院負責，而總統國情報告得「綜合答覆」，只修法要求「即問即答」就是違憲。
藐視國會罪恐擴權
國民黨團提案修改刑法，增訂藐視國會罪、第141條之1條文，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；該修法引起綠營質疑，恐有國會擴權疑慮。
立委增加調查聽證權 立委可要求民間企業及人士到立院作證
國民黨團提案修改立法院職權行使法，立法院得經委員會決議設調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關的事項行使調查權及調閱權。
在立法院行使調查權部分，將設調查委員與調查專案小組。法人、人民團體或關係人員拒絕、拖延、隱匿不提供文件或虛偽陳述，經院會決議，處1萬元以上10萬元以下罰鍰；公務人員違反上述條款可移送監察院糾正、糾舉或彈劾。
此外，應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席，違者經院會表決，處1萬元以上10萬元以下罰鍰。出席聽證會人員虛偽陳述者，經院會決議可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。
對於相關修法，民進黨團總召柯建銘直言，這是非常嚴重的毀憲亂政行為，在憲法權力分立的原則下，國會有國會的職權，但沒有準司法權和調查權，這是很確定的原則。
立法處理國會改革修法 民進黨團：4大程序可議
院會午夜休息後，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時說，立法院昨天創下4個可議的程序處理，一是未經立法院長主持朝野協商及逐條討論就強行表決，創下憲政史上及國會史上的惡例；第二是國民黨與民眾黨提出的國會擴權法案，是到了表決最後一刻才喬出來的，在表決時根本無法得知條文內容，這是國會史上第一次表決前這麼黑箱。
吳思瑤說，第三是以舉手進行表決，立法院上一次舉手表決是35年前的1989年，國民黨團總召傅崐萁率團赴中，卻帶回來中國人大的表決方式；最後，二讀條文內容未經院會宣讀，依照立院職權行使法第9條，二讀條文都必須進行宣讀，但韓國瑜和立法院秘書長周萬來，刻意選擇不宣讀條文。
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