520前懲戒台灣名嘴　星媒：牽制背後金主、警告中國人別翻牆亂看

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章提到，仔細查看，所謂名嘴惹惱北京的部分言論，基本都是陳年舊事，比如黃世聰在2019年說中國人吃不起榨菜；李正皓2020年說中國鬧糧荒、人們只好吃田鼠；于北辰2022年說三發導彈攔截率高達210%；王義川2023年說中國高鐵沒靠背；至於中國人民吃不起茶葉蛋則更久遠，是2011年由時任台北美食學院教授高志斌拋出，但這波黑名單上卻沒有他的名字，而且這也是黑名單首次出現非綠營人士。
作者分析，北京圈出上述5人，估計是掌握了台灣政論節目的收視率和流量榜，先打擊頭部頂流，而之所以將名嘴的「胡言亂語」，上升到挑動兩岸對立、擾亂社會秩序，也是要向「翻牆」看台灣政論節目的中國民眾釋放明確信號，即「這些都是台獨同路人，少看為妙。」此外，打蛇打七寸，北京此舉最主要也是為了牽制台媒，尤其是其背後金主，警告他們不要亂找人上節目，否則自斷中國市場財路，接下來會不會撤換主持人和名嘴班底，甚至將節目腰斬停播，或乾脆走向變成綠媒的另一極端，都是值得關注的指標。
不過，文章最後也點出，台灣名嘴亂象由來已久，似乎任何人只要高舉言論自由大旗，都能對任何一方說三道四、不受法律懲處，可無論是藍或綠執政，都管不到台灣名嘴的嘴，北京是否真能管得住，還是徒增台灣人對中共的反感，則是未知數。