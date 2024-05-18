國會大亂鬥登國際媒體！路透社：台灣是個「喧鬧的民主國家」

520前懲戒台灣名嘴　星媒：牽制背後金主、警告中國人別翻牆亂看

▲中國國台辦15日宣布懲戒台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬。（圖／擷取自矢板明夫臉書）
▲中國國台辦15日宣布懲戒台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬。（圖／擷取自矢板明夫臉書）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國台辦15日在例行記者會上，宣布將懲戒台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬，理由是造謠蒙蔽台灣民眾，傷害兩岸同胞感情。有星媒分析，雖然有人認為國台辦把名嘴跟台獨人士劃上等號，是抬舉對方，但背後應是另有盤算，不排除是要趕在5月20日賴清德就職前打出組合拳，以文攻施壓。

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新加坡《聯合早報》18日刊載評論文章，聲稱台灣名嘴的表演能力不輸專業演員，當中有不少都是各路媒體拚收視或點擊率的固定班底，並非都是認真鑽研學問的專家學者，在節目上說的內容，有的是道聽途說的傳聞，或引述海外反共媒體未經證實的爆料，從政治八卦到外星人都能講，因此才有「名嘴出場，專家退場」的說法。

文章提到，仔細查看，所謂名嘴惹惱北京的部分言論，基本都是陳年舊事，比如黃世聰在2019年說中國人吃不起榨菜；李正皓2020年說中國鬧糧荒、人們只好吃田鼠；于北辰2022年說三發導彈攔截率高達210%；王義川2023年說中國高鐵沒靠背；至於中國人民吃不起茶葉蛋則更久遠，是2011年由時任台北美食學院教授高志斌拋出，但這波黑名單上卻沒有他的名字，而且這也是黑名單首次出現非綠營人士。

作者分析，北京圈出上述5人，估計是掌握了台灣政論節目的收視率和流量榜，先打擊頭部頂流，而之所以將名嘴的「胡言亂語」，上升到挑動兩岸對立、擾亂社會秩序，也是要向「翻牆」看台灣政論節目的中國民眾釋放明確信號，即「這些都是台獨同路人，少看為妙。」此外，打蛇打七寸，北京此舉最主要也是為了牽制台媒，尤其是其背後金主，警告他們不要亂找人上節目，否則自斷中國市場財路，接下來會不會撤換主持人和名嘴班底，甚至將節目腰斬停播，或乾脆走向變成綠媒的另一極端，都是值得關注的指標。

不過，文章最後也點出，台灣名嘴亂象由來已久，似乎任何人只要高舉言論自由大旗，都能對任何一方說三道四、不受法律懲處，可無論是藍或綠執政，都管不到台灣名嘴的嘴，北京是否真能管得住，還是徒增台灣人對中共的反感，則是未知數。

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