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傅崐萁3大花東建設挨批錢坑！預算要2兆？懶人包、相關爭議一次看

▲傅崐萁提出環島高鐵、花東快等3大建設案，並找來韓國瑜背書。（圖／記者葉政勳攝）
▲傅崐萁提出環島高鐵、花東快等3大建設案，並找來韓國瑜背書。（圖／記者葉政勳攝）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁為加強東部建設，提出《環島高速鐵路建設特別條例》、《花東快速公路建設特別條例》、《國道六號東延花蓮建設特別條例》三大草案，其中《環島高鐵》與《花東快》兩案已列入立法院院會討論事項，若無共識藍營就可以人數優勢表決通過，另外《環島高鐵》、《國6東延》兩案，曾是立法院長韓國瑜政見，韓國瑜也擔任共同提案人，相當關心這兩案的進度。不過綠營卻質疑這三大案是錢坑法案，預算恐須2兆元。《NOWnews今日新聞》整理三大法案重點：

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《環島高速鐵路建設特別條例》

1. 本條例所稱環島高鐵，指台灣高鐵由宜蘭站延伸至花蓮縣、台東縣並銜接至屏東縣六塊厝站。

2. 國發會應於本條例通過後立即啟動可行性評估，全部計畫之建設完成以不逾10年為限。

3. 所需經費可由《促進民間參與公共建設法》辦理、採國際招標方式、引進國際「主權財富基金」、中央政府編列預算。

4. 依本條例編列之 「環島高速鐵路建設發展基金」，於計畫執行完畢後之賸餘款，應繼續供花東地區改善交通建設之用。

《花東快速公路建設特別條例》

1. 本條例所需建設經費上限為新臺幣2500億元，循特別預算程序辦理。

2. 全部計畫之建設完成以不逾10年為限。

2. 依本條例編列之預算，於計畫執行完畢後之賸餘款，應設立「花東交通改善建設基金」，供後續花東地區道路建設之用。

《國道六號東延花蓮建設特別條例》

1. 所需經費可由《促進民間參與公共建設法》辦理、採國際招標方式、引進國際「主權財富基金」、中央政府編列預算。

2. 全部計畫之建設完成以不逾10年為限。

【朝野爭議重點】

1. 經費過於龐大：

民進黨估算，《花東快》明定2500億元，《國6東延》估計要8千億元以上，《環島高鐵》金額，估計可能更要兆元以上，三大建設合起來可能要兩兆元，甚至更多。不過藍營說，只有《花東快》由中央預算出錢，並明定預算金額，其他兩案，所需預算都只是綠營自行估算，且已修正預算來源，不會用到國家一毛錢。

2. 工程難度過高：

三大建設明訂建設時間不超過10年，不過環島高鐵，藍營同意改為12年。民進黨仍質疑，公共工程需要可行性評估、環評等程序，加上工程複雜，不應強迫行政機關建設期間。藍營認為，這三大建設案並非現在才提出，過去都已討論過很久，不是現在才從零開始啟動，且現在科技日新月異，10年時間並不算短。

3. 立法院可以立法要求行政部門編列預算嗎？

綠營認為，《憲法》規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。立法院負責審預算，若主動編列預算，有違憲疑慮。藍營認為，過去幾年包括《前瞻基礎建設特別條例》、《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》、《石門水庫及其集水區整治特別條例》等，由立法院發動的特別預算，並非罕見。

綠營認為，這些計劃即使是立法院發動，也都經行政院同意，並不是立法院強行通過後逼行政院執行，行政院須先評估預算規模，否則恐排擠其他部門預算。


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