Doncic皇馬時期顏質不輸C羅！Jokic小胖子翻身　那些回不去的從前

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Doncic無疑是最多人討論身材變化的球員，從過往的俊俏皇馬金童、與C羅（Cristinao Ronaldo）合照不落下風的帥哥，變成如今蓄鬍、身材壯碩的獨行俠球星，讓人感到納悶——他這些年到底發生了些什麼？
13歲那年，Luka Doncic加盟皇馬，年僅19歲的他就成為歐洲最佳球員，打破了一堆紀錄，2017-18賽季，他帶領皇馬在貝爾格勒奪得第10座歐洲盃冠軍，並獲得歐洲聯賽MVP、四強賽MVP以及歐洲盃最佳五人。同年，他贏得了西班牙頂級職業籃球聯賽ACB MVP，在同一賽季贏得了3座份量極大的MVP獎。
自2012年進入皇馬青訓營以來，Doncic年年進步，他在2015年4月30日首次代表成年隊出場的機會，成為皇馬史上最年輕的聯賽首秀球員。總計Doncic為皇馬出戰216場比賽，贏得7座冠軍，並以其個人魅力、天賦和球場上的精彩表現吸引了球迷。2018年夏天他以首輪第3順位的順位進入NBA。
脫離年少時代，進入NBA之後，Doncic的身材越來越壯碩，而且開始留起了鬍子，事實上不少白人球員都會選擇在聯盟中蓄鬍。因為在NBA之中，不少黑人球員會將白人當成「軟柿子」來吃，而鬍子能讓人看起來更強硬一些，所以包括Steve Adams、JJ Redick等白人名將都在生涯中的一段時間開始留起了鬍子，試圖讓別人知道自己不好惹。
Jokic也是另一個在來到NBA聯盟之後身材巨變的球員，當年他小時候看起來是一個可愛的小肉球，之後進入到NBA初期，也常常因為稍微有些「大支」的身材而被做成梗圖。
不只是外界這樣看，連Jokic自己的隊友Michael Porter Jr.都承認當年因為他太過肥胖，一度不認為這位來自塞爾維亞的長人是球隊裡的第一中鋒，「我以前講過這個故事，當我第一次被選到丹佛金塊的訓練營看到Jokic時，我認為Mason Plumlee比他更好。」
「我當時想，『嘿，為什麼讓Joker先於Mason先發？』因為這傢伙當時太胖了。其他人告訴：『不，等你看到他打比賽後再說』。」Porter笑說自己後來發現，如果Jokic願意，每場比賽可以得50分。
事實上這些年，Jokic已經有在嘗試讓自己身材變得更均衡一些，好讓他在場上可以更好的跑動，根據數據統計，在丹佛金塊奪冠的去年，Jokic每場比賽要跑動3.7公里，平均時速為6.1公里，比Joel Embiid跑動的還多，與Paolo Banchero差不多。
如今Nikola Jokic已經是NBA史上第9位3度拿下MVP的球員，並且帶領金塊拿下隊史首冠，回顧過往，他笑說：「他們不相信的那個胖男孩，如今看起來好像成功了，所以別跟胖子打賭。」
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