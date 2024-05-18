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The 8 Show賺獎金手法比《魷魚遊戲》猛！竟「表演A片」拿爆百億

▲生存遊戲影集《The 8 Show》正式上線，主角千玗嬉（左）、朴海俊犧牲色相賺獎金的手法，比《魷魚遊戲》還要狂。（圖／Netflix）
▲生存遊戲影集《The 8 Show》正式上線，主角千玗嬉（左）、朴海俊犧牲色相賺獎金的手法，比《魷魚遊戲》還要狂。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

生存遊戲影集《The 8 Show》正式上線，該劇以「積累時間賺錢」為主軸，把8位主角柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑放在1樓至8樓層，大家只要能想出「有趣內容」滿足隱形的關主，就能加長停留時間，而在樓層待的越久「賺的就越多」，眾人為了爭取時數，直接上演A片情節，成功拿到69小時。劇中賺取獎金的方式不亞於《魷魚遊戲》，除了暴力血腥並存，同時激發人性最深層的欲望，有望賺到比《魷魚遊戲》給出的456億韓元，還更多的獎金。

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▲《The 8 Show》中，主角們被關在1到8樓，以「有趣的show」賺取時間與金錢。（圖／Netflix）
▲《The 8 Show》中，主角們被關在1到8樓，以「有趣的show」賺取時間與金錢。（圖／Netflix）
以下有劇情透露，慎入！！！

劇中，受邀參加「The 8 Show」的不外乎都是沒錢、無生存意志、生活不如意的人，他們被送達表演廳後，選擇一個數字就開始加入遊戲，而該數字正為眾人的房間樓層，每一層每一分鐘都會跳表累積獎金，樓層越高，跳表的數字也越高，1樓為每分鐘1萬韓元，8樓則是每分鐘34萬韓元；而流逝的時間則由參賽者爭取，玩法非常簡單，就是以「有趣的Show」博得收看的關主開心，內容越精彩，給的時數就越多。

柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑原以為「跑樓梯」就能累積時數，8人拚命1樓、8樓往返跑，關主起初覺得眾人「單純可愛」，大方給予時數，最後越看越無聊，眾人才發現增加時間的方式，就是有趣的表演，於是大夥決定舉辦才藝表演，分工賺時間。

朴正民一開始以鼻子吹直笛的方式，成功賺取20小時，其他人則表演批瓦片、跳舞、唱歌、演默劇等，但最狂的則為千玗嬉跟朴海俊的「真槍實彈A片表演」，2人的表現讓收看觀眾相當滿意，整整幫大家加長69小時，其他人雖然感到害羞，但也無可奈何，只好乖乖聽命於千玗嬉。

《The 8 Show》是以裴真秀創作的Naver網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編的影集，漫畫在全球累積超過3億觀看次數，由電影《The King》、《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導，他重新詮釋「8」這個數字，並透過誘人的獎勵機制激發人性最深層的欲望，宛如《魷魚遊戲》翻版，17日一上架就引發話題，成功掀起追劇潮，全8集可至Netflix收看。

▲千玗嬉幫參賽者賺到69小時，讓大家有更多的時間賺錢。（圖／Netflix）
▲千玗嬉幫參賽者賺到69小時，讓大家有更多的時間賺錢。（圖／Netflix）
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