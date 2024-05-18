楊丞琳自比張惠妹！登《歌手2024》被酸 女星：她不需證明自己
楊丞琳近來參戰大陸歌唱節目《歌手2024》，連兩集的成績都差強人意，現場演唱功力備受議論，連過去自稱音域跟張惠妹（阿妹）接近、吐氣方式跟阿妹一樣的言論，都被網友翻出來譏諷一番，不過昨（17）日被淘汰的她，依然滿滿正能量，大陸女星李莎旻子也送暖：「楊丞琳不需要再證明自己了！」
記者楊穎軒／綜合報導
李莎旻子為楊丞琳《歌手2024》的音樂合夥人，她在節目上表示：「很多人都期待楊丞琳會用什麼方式突破、證明自己，但我也想說，對於很多喜歡她的人來說，楊丞琳不需要再證明自己了！」她認為楊丞琳出道23年，早就有多首暢銷金曲，「這麼多年藏在我們耳機裡的歌、陪伴我們的青春，本身就是答案，未來我們的青春依然要住著妳。」
不少網友聽完李莎旻子幫楊丞琳下的註解，感動地說：「好暖心」、「實是高情商發言，她唱功是有的也能打動人，但不是頂級」、「說的對，不需要證明自己，楊丞琳好像有執念，出道多年，一直都想證明自己的演技、唱功，其實真的很棒了」、「楊丞琳也是我的青春啊！第一個買正版專輯的女歌手！」
被視為雪恥戰的揭榜賽，楊丞琳依舊沒辦法克服心理壓力晉級，她說：「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收穫到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！」
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