台灣buffet霸主洗牌了！饗食天堂、漢來海港輸它　老饕全改吃這間

「小滿」節氣要來了！由來含義、開運禁忌先收　把握這天運勢暴漲

▲「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟。（示意圖／《NOWnews》資料照）
▲「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟。（示意圖／《NOWnews》資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（20）日21時01分節氣來到「小滿」，是二十四節氣中夏季的第二個節氣，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿，命理專家柯柏成表示，小滿節氣建議盡早回家避免加班，最晚晚上八點半前就要回到家，簡單一招還能讓貴人運和事業運暴漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「小滿」節氣意義

小滿是二十四節氣中夏季的第二個節氣，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟。

命理專家柯柏成表示，在二十四節氣裡面有小雪、大雪，大寒、小寒，大暑、小暑這些相對應的節氣，但是唯獨有「小滿」沒有「大滿」，原因是《道德經》上記載：「天道忌滿，人道忌全」。小滿就是最理想的狀態，一但有了「大滿」就無法持盈保泰，所以小滿後的節氣為芒種，獨缺大滿這個節氣，是充滿人與天地宇宙和諧的智慧。

🟡「小滿」習俗

傳統民俗上這個節氣要開運就要「吃苦」，例如苦菜、苦瓜等，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣。

▲不喜歡喝太苦的苦瓜湯？老饕分享挑選密技和1招去苦：「味道會好很多！」（示意圖／Shutterstock）
▲傳統民俗上這個節氣要開運就要「吃苦」，例如苦菜、苦瓜等。（示意圖／Shutterstock）
🟡小滿開運

柯柏成建議這天的卯時（上午五至七時）可以選擇用奇門遁甲納吉氣的方法給自己添好運，有晨運習慣的可以改個方向往住家南方公園跑步或散步都可以，給自己增加健康運，悠閒一點可以選擇前往住家南方的早餐店喝杯咖啡吃早餐，增添貴人運和事業運。

🟡小滿禁忌

因為交節氣是在這一天的戌亥交時，建議盡早回家避免加班，最晚晚上八點半前就要回到家，因為工作必須上夜班的朋友，就在下班回家後用粗鹽加個兩勺的量在臉盆水裡沖洗全身，可以除穢穩定自己的氣運能量。柯柏成提醒開運可以很生活，只要照著節氣時間去行，好運就會來臨。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12星座一周運勢／處女座變「桃花王」　雙魚座積極主動、獨當一面

唐綺陽星座運勢／天蠍讓自己休息平復心靈　天秤感情小心別亂放電

12星座一周運勢／金牛座工作幸運、貴人爆發　獅子座要心想事成了

今迎「立夏」節氣！「3生肖」運勢最佳　未來15天有光：愈熱愈旺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞