「小滿」節氣要來了！由來含義、開運禁忌先收　把握這天運勢暴漲

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小滿是二十四節氣中夏季的第二個節氣，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟。
命理專家柯柏成表示，在二十四節氣裡面有小雪、大雪，大寒、小寒，大暑、小暑這些相對應的節氣，但是唯獨有「小滿」沒有「大滿」，原因是《道德經》上記載：「天道忌滿，人道忌全」。小滿就是最理想的狀態，一但有了「大滿」就無法持盈保泰，所以小滿後的節氣為芒種，獨缺大滿這個節氣，是充滿人與天地宇宙和諧的智慧。
🟡「小滿」習俗
傳統民俗上這個節氣要開運就要「吃苦」，例如苦菜、苦瓜等，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣。
🟡小滿開運
柯柏成建議這天的卯時（上午五至七時）可以選擇用奇門遁甲納吉氣的方法給自己添好運，有晨運習慣的可以改個方向往住家南方公園跑步或散步都可以，給自己增加健康運，悠閒一點可以選擇前往住家南方的早餐店喝杯咖啡吃早餐，增添貴人運和事業運。
🟡小滿禁忌
因為交節氣是在這一天的戌亥交時，建議盡早回家避免加班，最晚晚上八點半前就要回到家，因為工作必須上夜班的朋友，就在下班回家後用粗鹽加個兩勺的量在臉盆水裡沖洗全身，可以除穢穩定自己的氣運能量。柯柏成提醒開運可以很生活，只要照著節氣時間去行，好運就會來臨。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。