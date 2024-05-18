竹北吊車大王身家百億擁4妻！眾好奇「真的有錢？」 驚人家世曝
新竹竹北吊車大王胡漢龑因熱愛分享富豪生活，經常引起台灣民眾熱議。胡漢龑旗下「啟德機械起重工程股份有限公司」，在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而他本人則擁有4妻14子女，財力雄厚讓普通人望塵莫及，就有一名網友好奇問「竹北的吊車大王真的有錢嗎？」貼文曝光後，立即釣出內行人解答。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文問「竹北的吊車大王真的有錢嗎？」表示時常在電視上看到胡漢龑，在竹北也經常看到對方的家，讓他好奇胡漢龑的真實資產到底有多少，「不知道他是不是真的有錢，跟中信或是魏家比不知道有沒有差別？」
貼文曝光後，不少內行人解答「百億是誇張了點，三四十億應該是有的」、「雖然比不上財團，但錢也是多到不行」、「在臥虎藏龍的竹北算中上」、「而且要吊大型機具只能找他，幾乎算是壟斷了」。
竹北吊車大王繼承家業！父親白手起家
事實上，胡漢龑的父親胡鵬飛為啟德機械起重工程股份有限公司創始人，胡鵬飛原本是空軍工兵士官長，退伍後在新竹白手起家開設起重公司，搖身一變成為知名企業家。胡鵬飛事業成功之餘，也非常熱心公益，時常捐款救助貧苦，被稱作「胡大善人」。
胡鵬飛死後，胡漢龑繼承父親的事業，讓公司更上一層樓，如今已在機械運輸界位列亞洲前3名。胡漢龑也樂於和眾人分享生活，公開坐擁「4妻室」的富豪日常，甚至斥資6億為妻小打造頂級豪宅，因此被許多台灣人所熟知。