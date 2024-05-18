屏東旅遊超遊感　恆春超輕體驗限量開跑

屏東3D旅遊嘉年華2024年全新推出「屏東超遊感」今（18）日，5架超輕航機從屏東最北的高樹皆豪飛行場飛渡至國境之南的恆春機場，由超輕航機試航，宣告今年活動正式開跑。一系列活動將自6月21日起至8月16日止，邀請全國民眾來趟屏東旅行，鳥瞰屏東山海的3D立體之美。
記者莊全成／屏東報導
縣府交通旅遊處表示，6月21日至23日連續三天的首發活動將把恆春機場打造成VIP貴賓室，讓來搭乘輕航機的民眾享有貴賓級待遇。現場規劃Buffet美食、音樂饗宴，以及具紀念價值的飛行四格紀念照免費體驗。超輕航機同乘體驗推廣價2,500元，讓遊客能輕鬆感受並用最美的角度看見屏東。活動期間限定的恆春超輕航機飛行體驗活動將於5月19日起開放線上報名限量60名。千萬不要錯過這一年一度、全台唯一能在民航機場搭乘超輕航機的盛會。
交旅處表示，恆春超輕航機飛行體驗活動邁入第3年，已成為全台飛行迷朝聖的觀光活動。每年辦理3D旅遊嘉年華活動，除了活化恆春機場外，更串聯屏東陸海空各項休閒運動體驗，成為屏東觀光新興話題。今年一定會讓遊客「超遊感」，暑假期間也即將推出超值限量Real Pingtung輕旅行，預計5月24日起開放報名。屏東3D多向度的旅遊新選擇，來屏東旅遊就能實現對假期的任何想像。
屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」活動詳情請查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁及「屏東超遊感」活動網站。