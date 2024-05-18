在日本超商遇到外籍員工別驚訝！3大超商外籍員工逾8萬 占比1成
日本受到少子化與高齡化影響，各行各業都面臨缺工問題。如今日本3大便利商店的外國籍打工人員持續增加，總數已超過8萬人，約占打工者總數的1成，隨著日幣貶值與外國遊客增加，在日本的外籍打工者也越來越重要。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，自從1974年5月15日7-ELEVEN在東京豐洲開設了首家門市，50年來便利商店已經發展成為生活中不可或缺的基礎設施，目前日本各地約有5萬8千間門市，這個數量自2018年後就大致未再增加，與日本社會結構的變遷有關，便利商店數量已達飽和。
《共同社》於今年4月針對便利商店進行調查，發現截至2024年2月為止，7-ELEVEN約僱有4萬位外籍打工者，人數最多；再來依序是LAWSON的2.4萬人和全家的1.8萬人。
日本特許經營協會表示，三大便利商店巨頭再加上Ministop，這四家便利商店的外籍員工人數如今已經是5年前的1.4倍左右，擴大招聘外籍員工成為趨勢，尤其在大城市更是如此。外籍打工者緩解了人手嚴重短缺問題，對地區門店而言不可或缺。在應對越來越多的外國遊客方面，外籍打工者的作用也越來越重要。
這些在便利商店的外籍打工人員來自尼泊爾、越南和中國等亞洲國家較多，也有許多留學生應聘，期盼通過工作面對客人來增強日語能力。