綠稱沒看到版本、民眾轟審查黑箱　黃國昌一一反擊這些人

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對此，黃國昌受訪時說，就他了解，昨天抗議群眾裡，拿麥克風講話的人叫羅宜，之前曾參與學運和政治工作，人群裡還有一些民進黨支持者，包含盾牌牙醫史書華、鬼才阿水及民進黨議員，這些人指控審查黑箱，「我要請教，哪裡黑箱？說清楚」。
黃國昌指出，「你們要支持民進黨沒有關係，但昨天的程序黑箱，要負責任告訴台灣社會哪裡黑箱，不是講一個黑箱的標籤就可以混過去，哪裡黑箱？我歡迎羅宜先生站出來說清楚、講明白，不要躲」。
黃國昌提到，民眾黨團最初在記者會就公布條文，審查過程也有開公聽會、詢答討論，反而是民進黨團不想討論，提過40多次散會動議、朝野協商始終拖延，「拿麥克風的羅宜，你有看過我們的條文嗎？」
黃強調，國會聽證調查制度、強化人事同意權審查都是民進黨長期主張，民進黨過去也強力批評馬前政府把立法院當立法局；至於藐視國會罪，許多民主國家都有任何人在國會說謊得負刑責規定，這次民眾黨團與國民黨團共提的再修正動議，已經限縮範圍到政府官員。
黃國昌反問，「不知道場外抗議學生的批評到底在批評什麼？」污衊什麼香港化、中共人大化，那應該是民進黨團總召柯建銘講允許官員到國會講話說謊不用負責，那才叫中共人大化。
針民進黨團質疑表決過程採舉手表決有瑕疵，黃國昌回應，按照議事規則，舉手表決是其中一種方式，昨天立法院長韓國瑜裁定舉手表決沒有違法。
黃國昌提到，一開始本來是用表決器，因在野黨立委為保護主席台所以沒在座位上，民進黨團就質疑議事人員不能發表決卡，目的就是要創造兩難，讓立委只能在座位上投票，但若在野黨立委回到座位，民進黨立委就準備占領主席台癱瘓議事。
至於民進黨團指控表決時沒看到藍白共提版本，黃國昌說，議場內每個立委桌上都有修正動議、再修正動議，而在野黨也是昨天坐在議場內才看到民進黨團提出的80個表決版本，並諷刺民進黨立委不讀不看桌上資料，就質疑審查過程是黑箱，「拜託民進黨立委認真一點」。
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