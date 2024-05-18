朱海君到高雄獻唱！「NONO性侵案被起訴」後首度露面 冷回4字
藝人NONO（陳宣裕）昨（17）日因性騷擾、性侵害、猥褻等罪行，遭士林地檢署提起公訴。老婆朱海君今日因商演活動現身高雄旗山，被問到老公被起訴一事，朱海君默默吐出「小心安全」4字，便加快腳步上車乘車離去。
記者張一笙／綜合報導
朱海君一肩扛起家庭生計，陸續接演商業演出。朱海君自去年NONO事件爆發後，就停止更新臉書，對外也從未針對NONO事件作出任何回應。今日朱海君現身高雄旗山，為佛教活動開幕式獻唱，結束後有媒體詢問她是否要針對「老公NONO被起訴」一事做出回應，朱海君僅以「小心安全」提醒眾人注意路面，便乘車離去。
NONO去年遭數十名女子指控他涉嫌性騷擾、性侵害、猥褻，士林地檢署依照防害性自主等罪，對5件提起公訴，對此結果，NONO的經紀人僅透露NONO已經長時間沒有工作收入，跟老婆朱海君也沒離婚。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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