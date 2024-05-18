邁入低碳新時代！中鋼辦1+N碳管理示範團隊會議及講習活動

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1+N碳管理示範團隊啟始會議及講習活動，以ISO 14064-1 2018溫室氣體盤查教學及企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練兩個主題，期盼我國鋼鐵產業上下游供應鏈一同凝聚低碳轉型共識，齊心齊步邁入低碳新時代。
台灣綜合研究院院長吳再益表示，感謝中鋼連續兩年積極參與台綜院辦理的1+N碳管理示範團隊，中鋼去(112)年成立的碳管理輔導團，發揮「價值共創」精神，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者輔導，創造節電潛力達868萬度/年，以及總減碳潛力達4443公噸CO2e/年的卓越績效，值得肯定及嘉許，他期許中鋼今(113)年再以豐富的減碳經驗，搭配中鋼內部節能專家，協助將我國鋼鐵業廠商的碳焦慮，轉化成為減碳推動力。
中鋼公司總經理王錫欽指出，中鋼不僅積極加大力度推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，整合國內外最新資訊，並藉由自身豐富的節能與碳管理經驗，提供客戶務實建議，以因應國際碳關稅挑戰，展現引領我國鋼鐵產業的責任與決心。
王錫欽說，中鋼近年來戮力推動「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值，期盼下游客戶除了和中鋼攜手努力執行減碳工作外，還要共創低碳新商機。
王錫欽並指出，中鋼為凝聚產業整體共識，呼應政府「以大帶小」減碳策略，連續兩年參與經濟部產業發展署委託台灣綜合研究院辦理的製造部門淨零轉型推動計畫，與客戶組成1+N碳管理示範團隊(1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈)。
王錫欽並說，中鋼碳管理輔導團隊主要分成兩組人員，第一組由碳盤查專家組成，負責以手把手方式指導下游客戶計算碳排，協助找出生產製程的排碳熱點，另一組則由節能專家組成，從節能及節電領域，來指導客戶提高能源使用效率，避免能源浪費，同時就不同客戶的生產製程特性，再量身訂做減碳方案，以達到最大減碳效益。