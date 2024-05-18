近百人病發！再傳集體食物中毒 吃完越南雞肉麵後送醫
越南同奈省驚傳近百人食物中毒案，肇因爲一碗雞肉麵，由於病發的患者多半是同一家公司的工人，也造成這家公司短暫出現缺工危機。這是同奈省近半個月以來的第二起大規模食物中毒事件，前一起食物中毒案為熱門越南麵包店的食品，導致逾550人病發。
國際中心賴正琳／綜合報導
德昌越南責任有限公司（DeChang）有400名工人15日吃了雞肉麵之後，共近百人出現胃痛、嘔吐等食物中毒症狀。至16日下午，已有94名工人送醫急救，被診斷出疑似食物中毒，送醫急救的94人中有84人已出院並回家觀察症狀，仍有10人住院治療中。
同奈省（Dong Nai）展鵬縣（Trang Bom）警方16日調查指出，天鴻福生產貿易服務責任有限公司（ThienHong Phuc）15日下午向德昌公司提供1200份雞肉麵，約400名工人先用餐，不久就有近百人出現不適，德昌公司主管立即喝令禁止另外800名工人繼續食用雞肉麵，展鵬縣警方與醫療中心配合採集並封存天鴻福公司提供的食品樣本，正在找尋原因。
這是同奈省本月第二起重大食品中毒案，5月初有550多人吃了冰姑（Co Bang）麵包店的麵包後出現食物中毒，檢體驗出沙門氏菌和大腸桿菌，目前仍有兩名兒童病況危急在醫院接受治療。