蘋果iOS 17.5「照片復活門」危機擴大 美國傳出二手iPad也中招
上週蘋果iOS 17.5 正式版釋出，隨即就爆發出「照片復活門」事件，根據外媒報導指出，國外Reddit 論壇上有用戶反應，更新到最新版本後，數年前已經刪除的照片竟然離奇地重新出現在「照片」內，而這樣的危機似乎再度擴大，近日又傳出二手iPad也中招，但目前官方尚未有近一步的動作。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17.5釋出後，國外論壇上有網友反應，更新後發現手機內的最新照片竟是幾年前就已經被永久刪除的私密內容，像已經刪除2010年的照片，更新成iOS 17.5後卻一直不斷地重新出現在 iCloud 最近上傳的照片列表裏，讓網友大感不解。就有其他網友推測，可能是蘋果對於照片應用進行了改動，而出現了Bug。
而這樣的狀況似乎再度擴大，恐怕連平板也遭殃。近日，Reddit論壇上有用戶發現，自己將二手iPad在清除所有Apple ID，甚至返回原廠設定後販售給朋友，不料，接手二手iPad的友人近日卻告訴原發文者，該台iPad在更新iPadOS 17.5後，竟然發現平板內出現了發文者原有的舊照片，讓雙方都大感錯愕，此件事讓人感到擔憂，是否隱藏著隱私外流的疑慮。
受影響的是一台第4代iPad Pro 12.9吋螢幕，且Reddit網友也說，他們刪除 iPad 後就沒有再重新登入過了，因此完全不清楚舊照片是如何重新出現在設備上。但目前蘋果官方都尚未進行相關回應。