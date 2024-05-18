舒華落跑回台灣？IG狂發繁體中文 南韓粉絲：她沒心經營(G)I-DLE
南韓大勢女團(G)I-DLE台灣成員舒華，跳脫傳統偶像桎梏、真性情的個性迷倒一票粉絲，IG高達563萬人追蹤，不過近日韓國論壇有一篇「舒華要放棄韓國了嗎」的文章，質疑舒華用韓文發文的次數減少、接下台灣工作的頻率變高，懷疑她有離開K-POP偶像生涯的打算。
記者楊穎軒／綜合報導
韓國論壇Nate Pann 16日出現一篇以「舒華要放棄韓國了嗎」為題的貼文，原PO表示：「最近看舒華的IG，她直接不講韓文了耶！現在也不用韓文（跟粉絲）互動，限時動態也是！」指出舒華去了一趟台灣回來後，就強烈感覺到她無心經營韓國市場，該篇文章點閱率超過27萬，登上話題熱度榜第4名。
觀察舒華近期的IG經營狀況，確實從5月份開始，除了生活照，每篇都是接受台灣媒體專訪、幫國內廠商發布業配文的內容，文案也都是繁體中文，沒有韓文，不過在此之前的貼文還是中韓文併陳。對此，南韓網友留言：「她好像不想努力工作」、「要準備逃跑了嗎」、「離開吧！反正也沒什麼對K-POP有幫助的實力！」
還有網友猜測，(G)I-DLE和CUBE娛樂只剩下1年的合約，舒華不是沒有出走的可能性，加上近來新人女團竄起，如果沒有能耐肯定會有壓力，也有人認為過度聯想，「好了啦！整天黑刷」、「不就只是因為跟台灣品牌合作」、「台灣的代言不發中文發韓文嗎」、「無聊！」
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