屏東牛乳嘉年華登場　吸引大批民眾體驗在地濃醇香

首屆「屏東牛乳嘉年華」今（18）日在勝利星村熱鬧登場，現場有超過20個牛乳美食攤位，除屏東在地鮮乳可試飲外，還有用牛奶做的寵物零食、甜點等，及趣味表演、吉他演唱、牛牛DIY手作體驗、牛乳小學堂有獎徵答、限量牛乳造型扇兌換等活動，吸引了大批民眾前往參加。屏東縣長周春米主持開幕儀式時表示，在屏東就可以喝到最新鮮、碳足跡最少的牛乳，非常幸福，呼籲鄉親用行動力挺在地酪農。
記者陳美嘉／屏東報導
周春米表示，屏東縣約有2萬2千頭乳牛，每年生產量約有73,000公噸，是全台灣牛乳第二大的生產地，大部分飼養在萬丹鄉、九如鄉，面對明(114)年「台紐經濟合作協定」全面實施，進口乳跨入台灣市場，恐衝擊國內酪農產業，政府嚴陣以待，積極推動牛乳在地銷售，降低成本外，也減少碳足跡。
屏東縣酪農展現各家特色，主打不同的牛乳品牌特色。周春米指出，例如高大鮮乳為獲得國內第一個動物福利標章認證的牛乳；丹醇鮮乳的乳源來自自家崙頂牧場提供的第一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳才採用的「標準高溫短時間殺菌法（HTST）」，保留更多鮮乳營養；阿猴鮮乳更是縣府協助媒合酪農及台農鮮乳廠成立的新品牌，主打優質親民價格，吸引消費者嚐鮮，在超市販售造成熱銷風潮，上市一年熱銷超過100萬瓶。
周春米強調，屏東牛乳經過嚴格把關，絕無添加抗生素、荷爾蒙，牛乳是非常優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用。活動現場，周春米也將屏東牛乳倒入剉冰，加入鳳梨、芋頭、芒果、芭樂等屏東特產，特製一碗獨一無二的牛奶剉冰。周春米指出，希望藉由這次的活動，讓更多民眾認識屏東酪農生產之濃、醇、香的優質鮮乳，用行動支持酪農，力挺在地的生產者。