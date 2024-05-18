家裡沒人住「離峰用電暴增250度」！師傅揪出元凶：全是它在搞鬼
4月電費上漲，許多人關心家中用電問題。就有民眾抱怨，家中正在進行工程，目前沒人居住，沒想到離峰用電度數竟超過250度，讓他相當不解，經常分享用電相關知識的YouTube頻道「宅水電」就請師傅到現場勘查，發現耗電元凶就是「變壓器」，即使沒在用電也會持續待機空轉，造成用電度數不斷增加。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「宅水電」上傳影片分享，有案場客戶稱家中正在進行工程，但收到當月電費帳單發現，晚上12時至隔天早上9時的離峰用電度數竟然超過250度，但離峰時段沒人居住也沒有進行工程，讓他百思不得其解。
「宅水電」師傅到現場勘查，發現案場因為坪數夠大，擁有兩個電箱，第一個電箱為「三相四線380伏」，單條中性線電壓為220伏，為了轉變成110伏，特地配置變壓器，變壓完之後電才會進到第二個電箱，提供給空間又大又穩的用電。
不過，師傅表示只要家中有變壓器，哪怕是沒有在用電，變壓器也會處在待機空轉的狀態，就會持續耗能，當使用電壓110的設備時，耗能還會更兇，「所以一切都是變壓器所造成。」但師傅也稱之為甜蜜的負擔，變壓器雖然耗能，卻能讓家中用電更加便利。