Miaca'米啊炸原住民假日市集登場 那瑪夏水蜜桃超夯
「Miaca’米啊炸原住民假日市集」今(18)日在高雄蓮池潭風景區意象廣場登場，現場集結原汁原味的原民美食、農特產品、文創商品，還有超夯的那瑪夏水蜜桃也在現場販售。高市府原民會主委阿布斯更化身為超強銷售員，銷售水蜜桃、梅醋、咖啡等原民農特產品，吸引大批民眾前往搶購。
記者陳美嘉／高雄報導
那瑪夏水蜜桃5至6月正值產季，現場有近300盒新鮮直送的那瑪夏水蜜桃進行優惠特賣，搭配市集消費券做促銷，早上10點市集一開張就有民眾前往搶購。阿布斯指出，那瑪夏水蜜桃甜度約在13至14度，鮮甜多汁，現在正是享用的好時機。
現場還有多攤位祭出一日限定活動，包含原民美食攤位，響應環保使用環保餐盒、環保杯可折抵5元；原民手工藝品享多項折扣優惠，滿千送禮品、商品第二件7折、組合優惠…等。親子DIY體驗區推出原民風格的繽紛奶油膠證件套、熱縮片鑰匙姓名牌，讓大小朋友動手做出屬於自己獨一無二的紀念小物。
主委阿布斯指出，「Miaca'米啊炸原住民假日市集」於每月第三個禮拜六舉辦，歡迎市民朋友踴躍參與。也期待藉由原民假日市集活動，展現高雄市原民文化與產業的多樣性，展售原鄉部落豐富的特色農特產品及文創商品，鏈結原鄉與都會區一同行銷高雄產業，同時帶來族人經濟成長、產業提升。