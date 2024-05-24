獨家／邊荷律成台灣遊戲宣傳大使！女神遇雷隊友飆髒話先自動消音

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邊荷律透露，這是她來台灣第1個廣告拍攝，加上自己本身就喜歡玩遊戲，因此能接到《波拉西亞戰記》廣告拍攝感到非常幸福，跟隊友們和其他球團的女孩們一起拍攝，更覺得意義非凡，隊內新血汶汶也表示，剛加入啦啦隊就拍攝廣告感覺很榮幸，「可以跟學姊們、其他啦啦隊一起學習，我覺得很開心」。
啦啦隊女神打遊戲爆粗口 畇二現場示範毫無包袱
《波拉西亞戰記》中共有4大職業，分別為近戰型「幻影劍士」、遠程攻擊型「香射手」、法術攻擊型「咒文刻印使」以及輔助補師型「執行官」，女孩們被問到都玩什麼職業？妮可透露自己喜歡玩輔助型角色，但也會玩近戰類，「『磅』！喜歡衝去打人那種」，邊荷律則熱愛玩槍戰，偏好攻擊類型的角色，甜美的外表竟藏著勇猛個性；畇二也表示自己比較常玩射手，喜歡遠程射擊；凱蒂則被爆料平常愛打麻將，「因為平常比較浮誇，所以我就是結合台灣的文化」，超無厘頭發言讓女孩們全都笑翻。
被問到打遊戲時會不會不小心爆粗口，畇二忍不住笑到東倒西歪：「這是一定會！」她分享過去經驗，透露當時打開語音和對手對話，就算很生氣，但有時候對方講一些很好笑的話，也會讓她瞬間消氣，但遇到雷隊友就真的會忍不住罵出來，更直接現場示範，「這會逼掉嗎？X！X的！會不會玩！好雷！」讓妮可在一旁連聲附和：「正常、正常」，就算是女神，打遊戲也十分接地氣。
凱蒂應援糗事一籮筐 裙子整件掉落險曝光
凱蒂也分享自己過去應援時發生的糗事，她在年度的台灣大賽總決賽開場舞上，因為太緊張，鞋帶沒有綁緊，「跳到一半的時候，我的鞋子就離開我了，它離開我就停留在原地」，她無奈表示，導播還特別take那隻孤零零的鞋，再特寫她的臉部表情，當下凱蒂強裝鎮定，等到走位回到鞋子的位置才順勢穿進去，但糗事不只1件，她甚至發生過裙襬勾到靴子的跟，整件掉下去的情況，當下她立刻下跪，才阻止了曝光危機發生，「我就是常常發生這種事。」邊荷律也分享，曾在場上應援時，碰上拳頭大的蟑螂在飛，讓女孩們全都驚呆，現場陷入一片恐慌，凱蒂更忍不住驚呼：「我跳那麼多年沒碰過蟑螂，太可怕了！」
邊荷律聞臭豆腐直搖頭 最愛台灣美食是小籠包
邊荷律被問到有沒有最愛哪樣台灣美食，一旁畇二立刻說：「臭豆腐！」讓她嚇得直搖頭，用不標準的可愛中文說：「珍珠奶茶、雞排」，講到隊友們曾帶她去吃小籠包，她也意猶未盡表示：「小籠包好吃！」可愛模樣萌翻眾人。