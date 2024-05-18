19歲男為3000元當車手 百貨公司ATM提款超久露馬腳遭逮
高雄市1名年僅19歲的沈姓男子，因在百貨公司內ATM提款機前操作許久，形跡可疑，轄區新興分局自強所警組獲報後立即到場查處；期間眼尖員警赫然發現沈嫌持有手機不斷跳出疑似詐欺集團指示提領相關訊息，經盤查沈男疑為詐欺車手，遂即帶返所調查，沈男坦承僅收3千元報酬，全案經審理後由高雄地方法院依涉犯詐欺罪將沈嫌裁定羈押。
記者郭凱杰／高雄報導
新興分局自強路派出所巡邏警組日前接獲通報，表示有一名男子於轄內知名百貨內ATM提款機前操作許久，引起百貨公司保全人員注意通報轄區新興分局，員警到場時沈男已準備離開，隨即將沈男攔下，當場查獲數張非沈男持有提款卡。
經瞭解，該名沈姓車手當天遭警方盤查時，先佯稱來百貨逛街，因現金不夠才至ATM提款機提領，經警方查看沈嫌持有之提款卡皆非其個人所有，且眼尖員警赫然發現沈嫌持有手機不斷跳出疑似詐欺集團指示提領相關訊息，沈嫌眼看事跡敗露，始坦承係接獲詐騙集團指示進行領款，並從中賺取不法獲利，全案依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。
新興分局分局長張泰賓表示，民眾勿貪圖小利而從事詐騙工作，呼籲民眾：任何以「先儲值後獲利」、「零風險」作為噱頭的投資管道皆是詐騙集團為吸引民眾上當的話術，切勿因貪心而賠上老本，民眾如有發現可疑資訊應立即撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，警方將為您詳實解惑。