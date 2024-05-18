養到天才兒童橘貓！自己上車、關關貓籠 貓奴傻：忘記喝夢婆湯？
家裡有養貓的人都知道，貓咪通常因為比較獨立，因此許多貓咪比較不會跟人家互動，如果沒有經過特別的訓練，很難叫一聲就來。然而大陸就有網友分享自己養了一隻天才年幼橘貓，不僅聽懂主人在呼喚牠，還會按照主人指示上車、進籠子以及關門，讓不少貓奴嘖嘖稱奇。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名男子家中養了一隻可愛的年幼橘貓，體型還相當的小，看上去模樣相當可愛，然而某天飼主要帶橘貓出門，於是喊橘貓：「小橘上車了」，結果橘貓立刻聽懂，馬上就跳上車，接著主人繼續說「來上來，去後面上，去後面找你的凳子」。
隨後橘貓也立刻找到自己可以上籠子的凳子爬上去，看到籠子後，主人叫小橘自己開門，見小橘遲疑一下詢問：「開門忘了嗎？」小橘則立刻自己打開門進到籠子裡，甚至都還沒等到主人叫牠關門，小橘貓已經自己將門給關好，一整套流程行雲流水，彷彿聽得懂人話一般！非常的厲害。
影片曝光後，不少貓奴紛紛回應「這貓上輩子忘記喝夢婆湯了吧」、「天才兒童橘貓耶，好厲害」、「這就是別人家的貓咪......我家的叫牠還會被瞪」、「別人家的貓咪總是不會令人失望，太聰明了」、「可以跳級直接上小學了，這麼有禮儀的嗎？」、「小橘貓：還想考我！我可聰明的呢」。