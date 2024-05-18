天氣預報／明國中會考高溫達32度「日夜溫差大」 520開始變天
明（19）天是國中會考最後一天，早晚溫差大，記得帶雨具。根據中央氣象署預報員張竣堯預報指出，今（18）晚開始水氣增多，西半部地區有局部降雨，明天東半持續降雨，其他地方為多雲局部短暫雨的天氣，明天午後也要留意有較大雨勢發生。溫度部分，明天高溫西半部會來到30~32度，東半部為27~29度，低溫各地為22~24度，因此明天西半部的考生要特別留意日夜溫差較大。
記者周淑萍/綜合報導
根據天氣風險公司廖于霆預測，明（18）天週日的大氣環境和週六相同，一樣是東半部雲量較多偶有陣雨，北部與西半部天氣相對穩定，多雲時晴。白天高溫各地都可以來到32度，低溫則在22度，日夜溫差稍大。
但好天氣快結束了，下週一（20日）新任總統就職日當天，天氣會逐漸改變，主要原因在於，鋒面靠近，西半部逐漸轉為陰陣雨天氣。而這波鋒面影響時間是週一到週三，水氣最多可能出現在週二到週三，西半部有陣雨或雷雨，也有短時強降雨發生機會，下週一到三有安排戶外活動，建議可以研究雨天備案，雖然雨勢不是持續型，但一陣一陣的強降雨也會對戶外活動造成影響。
整體看來，假日天氣相對穩定，下週一到三鋒面影響，全台天氣不穩，要到下週四降雨才會逐漸趨緩。另外關於颱風，廖于霆指出，目前從資料看來，要發展形成還早，可能要一週後才有機會，但變數還大，需要持續觀察。