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天氣預報／明國中會考高溫達32度「日夜溫差大」　520開始變天

▲明天是國中會考的最後一天，西半部溫差大，為多雲局部短暫雨的天氣，外出記得帶把傘。（圖／NOWnews資料照片）
▲明天是國中會考的最後一天，西半部溫差大，為多雲局部短暫雨的天氣，外出記得帶把傘。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

明（19）天是國中會考最後一天，早晚溫差大，記得帶雨具。根據中央氣象署預報員張竣堯預報指出，今（18）晚開始水氣增多，西半部地區有局部降雨，明天東半持續降雨，其他地方為多雲局部短暫雨的天氣，明天午後也要留意有較大雨勢發生。溫度部分，明天高溫西半部會來到30~32度，東半部為27~29度，低溫各地為22~24度，因此明天西半部的考生要特別留意日夜溫差較大。

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根據天氣風險公司廖于霆預測，明（18）天週日的大氣環境和週六相同，一樣是東半部雲量較多偶有陣雨，北部與西半部天氣相對穩定，多雲時晴。白天高溫各地都可以來到32度，低溫則在22度，日夜溫差稍大。

▲今（17）日仍是好天氣的型態，到了週末水氣稍微增多，下週受到梅雨鋒面影響，全台將變天。（圖/中央氣象署提供）
▲明（19）天水氣稍微增多，下週受到梅雨鋒面影響，全台將變天。（圖/中央氣象署提供）
但好天氣快結束了，下週一（20日）新任總統就職日當天，天氣會逐漸改變，主要原因在於，鋒面靠近，西半部逐漸轉為陰陣雨天氣。而這波鋒面影響時間是週一到週三，水氣最多可能出現在週二到週三，西半部有陣雨或雷雨，也有短時強降雨發生機會，下週一到三有安排戶外活動，建議可以研究雨天備案，雖然雨勢不是持續型，但一陣一陣的強降雨也會對戶外活動造成影響。

整體看來，假日天氣相對穩定，下週一到三鋒面影響，全台天氣不穩，要到下週四降雨才會逐漸趨緩。另外關於颱風，廖于霆指出，目前從資料看來，要發展形成還早，可能要一週後才有機會，但變數還大，需要持續觀察。

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