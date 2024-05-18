韓國瑜靠「舉手表決」讓藍委人牆不被攻破 郭正亮讚：有高人指點
國民黨推國會改革相關法案，民進黨批擴權，藍綠立委昨在立法院上演全武行，從早打到晚，國民黨佔住主席台，保護立法院長韓國瑜，但昨傍晚綠委攻勢變強，屢屢要翻上主席台，韓國瑜將原本的表決器表決，改為舉手表決，藍委不必再回到位子上按表決器，可以繼續留在主席台上表達意見。前立委郭正亮稱讚韓國瑜這布是很重要一步，背後有高人指點。
記者何哲欣／台北報導
立法院院會昨一開始，是先用表決器表決，但國民黨要保護主席台，又要回到座位上按表決器，藍委還必須分成兩組，還要用小跑步換組，不斷折返跑，民進黨立委也錄影緊盯，要看誰沒有自己回到座位上親自按表決器。不過後來國民黨提議改用舉手表決，也獲通過。
郭正亮說，韓國瑜昨在院會宣布採用「舉手表決」這非常重要，因為如果藍委要回到座位用表決器投票，就無法用人牆把韓國瑜保護在裡面，一定要有人牆，讓韓國瑜宣布表決、讓議事人員可以宣讀條文、清算人數，若要回座位，人牆就會散掉，這代表韓國瑜一定要過關。
郭正亮說，舉手表決加人牆這一招，就是立法院前院長王金平經常在玩的，且王金平也宣布過，主席所在的地方就是主席台，只要保護好主席，所有議案都可以通過，國民黨昨做得很好，這一場衝突是「國民黨的成年禮」，終於轉大人了，不然都被當成是病貓。